ВСУ в Харьковской области разбили российскую элитную армию, которая предназначалась для обороны Москвы и войны с НАТО – британская разведка

"Части российских войск, выведенных из Харьковской области за последнюю неделю, были из 1-й гвардейской танковой армии (1-я ГТА), которая подчиняется Западному военному округу (ЗВО). 1-я ГТА понесла тяжелые потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена до контрнаступления Украины в Харькове", – говорится в сообщении.
В разведке отметили, что 1-я ГТА была одной из самых престижных армий России, выделялась для обороны Москвы и предназначалась для ведения контрударов в случае войны с НАТО.
В ведомстве добавили, что России, вероятно, потребуются годы, чтобы восстановить этот потенциал.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 September 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 13, 2022
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В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.
Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
11 сентября расследовательская группа Conflict Intelligence Team дала предварительную оценку техническим потерям РФ в ходе украинского контрнаступления – это сотни единиц техники, в том числе 40 танков, 35 бронетранспортеров и 50 боевых машин пехоты. В CIT уточнили, что данные не окончательные.
Всего ВСУ, по данным Генштаба на 12 сентября, уничтожили уже около 52 950 российских оккупантов, 2168 российских танков, 4640 боевых бронированных машин, 1269 артиллерийских систем, 311 РСЗО, 243 самолета, 213 вертолетов, 15 кораблей и катеров и другую технику.