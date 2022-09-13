ВСУ в Харьковской области разбили российскую элитную армию, которая предназначалась для обороны Москвы и войны с НАТО – британская разведка

"Части российских войск, выведенных из Харьковской области за последнюю неделю, были из 1-й гвардейской танковой армии (1-я ГТА), которая подчиняется Западному военному округу (ЗВО). 1-я ГТА понесла тяжелые потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена до контрнаступления Украины в Харькове", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что 1-я ГТА была одной из самых престижных армий России, выделялась для обороны Москвы и предназначалась для ведения контрударов в случае войны с НАТО.

В ведомстве добавили, что России, вероятно, потребуются годы, чтобы восстановить этот потенциал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)