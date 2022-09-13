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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четверо людей погибли и девять были ранены в результате российских обстрелов Харькова и области за прошедшие сутки

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В Лозовой Харьковской области оккупанты разрушили школу
В Лозовой Харьковской области оккупанты разрушили школу
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За прошедшие сутки российские оккупационные войска массированно обстреливали Харьков и Харьковский, Чугуевский и Купянский районы области. Об этом утром 13 сентября сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его информации, за сутки в Харькове и области погибли четверо мирных жителей, девять -- были ранены. В частности, в Харькове погиб один человек, шестеро получили ранения. Также один человек был ранен в Изюмском районе. В Харьковском районе двое раненых, один из них взорвался на мине в Русских Тишках. В Купянском районе в результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских.

Синегубов отметил, что минувшей ночью враг не обстреливал Харьков.

Около 3.00 13 сентября российские оккупанты обстреляли город Лозовая. Вследствие попадания ракеты было полностью разрушено здание местной школы, произошел пожар. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Глава Харьковской ОВА предупредил, что на деоккупированных территориях области правоохранители продолжают фиксировать военные преступления оккупантов. Также остается высокой минная опасность.

"Наши военные, полиция, ГСЧС принимают меры по возвращению на эти территории мирной жизни", — сказал Синегубов.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, пожар, ГСЧС, военные, Харьковская область, артиллерия, Купянск, обстрелы, Лозовая, население, Олег Синегубов, российские оккупанты
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