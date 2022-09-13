Четверо людей погибли и девять были ранены в результате российских обстрелов Харькова и области за прошедшие сутки

По его информации, за сутки в Харькове и области погибли четверо мирных жителей, девять -- были ранены. В частности, в Харькове погиб один человек, шестеро получили ранения. Также один человек был ранен в Изюмском районе. В Харьковском районе двое раненых, один из них взорвался на мине в Русских Тишках. В Купянском районе в результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских.

Синегубов отметил, что минувшей ночью враг не обстреливал Харьков.

Около 3.00 13 сентября российские оккупанты обстреляли город Лозовая. Вследствие попадания ракеты было полностью разрушено здание местной школы, произошел пожар. Информация о пострадавших сейчас уточняется.

Глава Харьковской ОВА предупредил, что на деоккупированных территориях области правоохранители продолжают фиксировать военные преступления оккупантов. Также остается высокой минная опасность.

"Наши военные, полиция, ГСЧС принимают меры по возвращению на эти территории мирной жизни", — сказал Синегубов.