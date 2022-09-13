СБУ задержала двух агентов РФ, один из них "охотился" за HIMARS

"Один из задержанных собирал и передавал рашистам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону. Отдельно он "охотился" на установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, которые являются приоритетной целью для врага", – сообщили в СБУ

Правоохранители задокументировали, что мужчина передавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры и корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве.

"Другой задержанный – также житель областного центра. Он "работал" на информационном фронте, где отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских Telegram-чатов. Кроме того, злоумышленник распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия России против Украины", – говорится в сообщении.

В ходе обысков у подозреваемых киберспециалисты СБУ обнаружили и изъяли электронные средства, которые, по данным следствия, использовались для организации закрытых каналов связи, анонимизации пользователей и передачи разведданных.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Служба безпеки України / YouTube



