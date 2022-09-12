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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Окончательного понимания, как будет выглядеть ленд-лиз, еще нет

Американские HIMARS работают на стороне Украины
Американские HIMARS работают на стороне Украины
Фото: ЕРА

Западные партнеры Украины еще окончательно не завершили формирование модели будущего ленд-лиза, ей только предстоит родиться. Об этом в интервью "РБК-Украина", которое вышло 10 сентября, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Окончательное понимание, как будет выглядеть ленд-лиз, еще родится. Потому что наши партнеры еще окончательно не завершили формировать модель. То есть принято принципиальное решение, что ленд-лизу быть, определен объем денег по этой программе и принято принципиальное решение, что на эти деньги Украина сможет приобрести то, что ей нужно для победы в этой войне. А вот нюансы и детали, каким этому ленд-лизу быть, до сих пор обсуждаются", — сказал Резников.

По его мнению, ленд-лиз не будет таким, каким был во времена Второй мировой войны для СССР и Великобритании.

"Я не думаю, что это будет такая модель, она будет какая-то другая, но сейчас раскрывать детали я не готов. [...] И тут еще важно, что, скорее всего, дизайнером окончательной модели будут не министры обороны, а министры финансов", — сказал Резников.

Он пояснил, что основная идея ленд-лиза в том, что деньги, которые будут направляться на покупку вооружения для Украины, будут идти в экономику Соединенных Штатов.

"То есть они [США] получат оздоровление экономики, своего ВПК, они начинают производить [оружие]. Например, они со складов дают нам ракеты для HIMARS. Это означает, что компания, которая их производит, начнет производить [ракеты], чтобы заполнить эти склады. То есть мы их забрали, а они должны себе на склад это положить, пусть через два-три года", — пояснил министр.

Пока механизм ленд-лиза не заработал, Украина будет выбирать уже утвержденные пакеты помощи. В США сейчас работают четыре программы помощи Украине. Резников подчеркнул, что, по его мнению, США "с Украиной до конца, до завершения войны, где Украина будет победителем". Однако окончательный выбор предоставляемого вооружения все равно за "американскими друзьями".

"То есть я отправляю им письма, мне нужны антирадарные ракеты, я это начал писать с ноября, получили мы их относительно недавно и уже довольно удачно используем. Когда я умолял, что мне нужны MLRS... Но когда я первые разговоры вел с господином Ллойдом Остином, он говорил, что будет искать "Смерчи" и "Ураганы". Потому что HIMARS и MLRS – очень чувствительная история для США. А сейчас они у нас есть", — сказал Резников.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По информации президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости. Похожее заявление сделал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Ленд-лиз не заменит текущие программы. То, что мы получаем сейчас, нам просто дают в подарок. Такого, чтобы аренда полностью заменила подарки, не будет", – пояснил дипломат.

В Белом доме также заявили, что пока безвозмездная военная помощь Украине – в приоритете.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, война, вооружение, военная помощь, оборона, помощь, Алексей Резников, деньги, война России против Украины, ленд-лиз, HIMARS, MLRS
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