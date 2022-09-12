Резников: Окончательного понимания, как будет выглядеть ленд-лиз, еще нет

"Окончательное понимание, как будет выглядеть ленд-лиз, еще родится. Потому что наши партнеры еще окончательно не завершили формировать модель. То есть принято принципиальное решение, что ленд-лизу быть, определен объем денег по этой программе и принято принципиальное решение, что на эти деньги Украина сможет приобрести то, что ей нужно для победы в этой войне. А вот нюансы и детали, каким этому ленд-лизу быть, до сих пор обсуждаются", — сказал Резников.

По его мнению, ленд-лиз не будет таким, каким был во времена Второй мировой войны для СССР и Великобритании.

"Я не думаю, что это будет такая модель, она будет какая-то другая, но сейчас раскрывать детали я не готов. [...] И тут еще важно, что, скорее всего, дизайнером окончательной модели будут не министры обороны, а министры финансов", — сказал Резников.

Он пояснил, что основная идея ленд-лиза в том, что деньги, которые будут направляться на покупку вооружения для Украины, будут идти в экономику Соединенных Штатов.

"То есть они [США] получат оздоровление экономики, своего ВПК, они начинают производить [оружие]. Например, они со складов дают нам ракеты для HIMARS. Это означает, что компания, которая их производит, начнет производить [ракеты], чтобы заполнить эти склады. То есть мы их забрали, а они должны себе на склад это положить, пусть через два-три года", — пояснил министр.

Пока механизм ленд-лиза не заработал, Украина будет выбирать уже утвержденные пакеты помощи. В США сейчас работают четыре программы помощи Украине. Резников подчеркнул, что, по его мнению, США "с Украиной до конца, до завершения войны, где Украина будет победителем". Однако окончательный выбор предоставляемого вооружения все равно за "американскими друзьями".

"То есть я отправляю им письма, мне нужны антирадарные ракеты, я это начал писать с ноября, получили мы их относительно недавно и уже довольно удачно используем. Когда я умолял, что мне нужны MLRS... Но когда я первые разговоры вел с господином Ллойдом Остином, он говорил, что будет искать "Смерчи" и "Ураганы". Потому что HIMARS и MLRS – очень чувствительная история для США. А сейчас они у нас есть", — сказал Резников.