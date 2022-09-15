Важна любая деталь. СБУ призывает жителей деоккупированных территорий фиксировать военные преступления РФ

В ведомстве отмечают, что сотрудники СБУ активно работают на освобожденных территориях Украины, разоблачая и документируя все преступления захватчиков. Доказательную базу преступлений формируют следователи СБУ.



"Поэтому спецслужба обращается к жителям этих населенных пунктов: предоставляйте правоохранителям все доказательства зверств российской армии, наемников и коллаборантов. Благодаря вашей помощи Служба безопасности привлечет к ответственности каждого, кто совершил военное преступление на нашей земле", – говорится в сообщении.

Для правоохранителей ценность могут представлять любые детали:

фото- и видеофиксация преступлений;

техника и фрагменты вооружения оккупантов;

свидетельства об издевательствах и пытках мирного населения;

информация о сотрудничестве коллаборантов с захватчиками.



Для получения этих данных в СБУ работают специальные телефоны горячих линий:



Донецкая область: +38-066-846-83-31;

Луганская область: +38-066-846-81-54 (только мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, Signal);

Херсонская область: +38-068-132-98-76;

Харьковская область: [email protected]

Также в СБУ действует общенациональная горячая линия 0-800-501-482 и соответствующая электронная почта: [email protected]

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Видео: Служба безпеки України / YouTube