Важна любая деталь. СБУ призывает жителей деоккупированных территорий фиксировать военные преступления РФ

В ведомстве отмечают, что сотрудники СБУ активно работают на освобожденных территориях Украины, разоблачая и документируя все преступления захватчиков. Доказательную базу преступлений формируют следователи СБУ.
"Поэтому спецслужба обращается к жителям этих населенных пунктов: предоставляйте правоохранителям все доказательства зверств российской армии, наемников и коллаборантов. Благодаря вашей помощи Служба безопасности привлечет к ответственности каждого, кто совершил военное преступление на нашей земле", – говорится в сообщении.
Для правоохранителей ценность могут представлять любые детали:
Для получения этих данных в СБУ работают специальные телефоны горячих линий:
Также в СБУ действует общенациональная горячая линия 0-800-501-482 и соответствующая электронная почта: [email protected]
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов, сообщила 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.