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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Важна любая деталь. СБУ призывает жителей деоккупированных территорий фиксировать военные преступления РФ

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СБУ собирает данные о военных преступлениях РФ
СБУ собирает данные о военных преступлениях РФ
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины призвала жителей деоккупированных населенных пунктов сохранять доказательства военных преступлений России и передавать их правоохранителям. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве отмечают, что сотрудники СБУ активно работают на освобожденных территориях Украины, разоблачая и документируя все преступления захватчиков. Доказательную базу преступлений формируют следователи СБУ.

"Поэтому спецслужба обращается к жителям этих населенных пунктов: предоставляйте правоохранителям все доказательства зверств российской армии, наемников и коллаборантов. Благодаря вашей помощи Служба безопасности привлечет к ответственности каждого, кто совершил военное преступление на нашей земле", – говорится в сообщении.

Для правоохранителей ценность могут представлять любые детали:

  • фото- и видеофиксация преступлений;
  • техника и фрагменты вооружения оккупантов;
  • свидетельства об издевательствах и пытках мирного населения;
  • информация о сотрудничестве коллаборантов с захватчиками.


Для получения этих данных в СБУ работают специальные телефоны горячих линий:

  • Донецкая область: +38-066-846-83-31;
  • Луганская область: +38-066-846-81-54 (только мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber, Signal);
  • Херсонская область: +38-068-132-98-76;
  • Харьковская область: [email protected]

Также в СБУ действует общенациональная горячая линия 0-800-501-482 и соответствующая электронная почта: [email protected]

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов, сообщила 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

Теги: Россия, СБУ, Украина, военные, оккупация, правоохранители, безопасность, население, Служба безопасности Украины, деоккупация, военное преступление, контрнаступление
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