Российские оккупанты ночью обстреляли в Харькове лесополосу – Синегубов

Вражеский удар не причинил ущерба ни инфраструктуре города, ни местным жителям. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что предварительно обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.
За прошедшие сутки, по сообщению Синегубова, оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения. В результате обстрела города Волчанска были повреждены пять домов. Из жителей никто не пострадал.
Вчера в Купянском районе взорвался на мине и получил ранение 54-летний мужчина.
"Еще раз подчеркиваю, возвращаться на деоккупированные территории до полного их разминирования может быть очень опасно", – написал глава Харьковской ОВА.
Он отметил, что вдоль линии столкновения войска РФ обстреливают позиции украинских военных и перегруппировывают свои подразделения. Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать оккупантов, нанося им большие потери в живой силе и технике.
Утром 15 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные за сутки уничтожили 200 оккупантов и четыре российских самолета.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов. Также по данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под оккупацией остается 6% территории Харьковской области, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области.