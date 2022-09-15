Российские оккупанты ночью обстреляли в Харькове лесополосу – Синегубов

Вражеский удар не причинил ущерба ни инфраструктуре города, ни местным жителям. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что предварительно обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

За прошедшие сутки, по сообщению Синегубова, оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения. В результате обстрела города Волчанска были повреждены пять домов. Из жителей никто не пострадал.

Вчера в Купянском районе взорвался на мине и получил ранение 54-летний мужчина.



"Еще раз подчеркиваю, возвращаться на деоккупированные территории до полного их разминирования может быть очень опасно", – написал глава Харьковской ОВА.



Он отметил, что вдоль линии столкновения войска РФ обстреливают позиции украинских военных и перегруппировывают свои подразделения. Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать оккупантов, нанося им большие потери в живой силе и технике.

Утром 15 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные за сутки уничтожили 200 оккупантов и четыре российских самолета.