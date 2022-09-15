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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ночью обстреляли в Харькове лесополосу – Синегубов

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Синегубов сообщил, что удар не нанес городу урона
Синегубов сообщил, что удар не нанес городу урона
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В ночь на 15 сентября российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по Харькову – обстреляли лесополосу в Киевском районе города. Об этом утром 15 сентября сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Вражеский удар не причинил ущерба ни инфраструктуре города, ни местным жителям. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что предварительно обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

За прошедшие сутки, по сообщению Синегубова, оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения. В результате обстрела города Волчанска были повреждены пять домов. Из жителей никто не пострадал.

Вчера в Купянском районе взорвался на мине и получил ранение 54-летний мужчина.

"Еще раз подчеркиваю, возвращаться на деоккупированные территории до полного их разминирования может быть очень опасно", – написал глава Харьковской ОВА.

Он отметил, что вдоль линии столкновения войска РФ обстреливают позиции украинских военных и перегруппировывают свои подразделения. Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать оккупантов, нанося им большие потери в живой силе и технике.

Утром 15 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные за сутки уничтожили 200 оккупантов и четыре российских самолета.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов. Также по данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под оккупацией остается 6% территории Харьковской области, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области.

Теги: Россия, Украина, Харьков, военные, Харьковская область, Купянск, Игорь Терехов, ВСУ, обстрелы, Волчанск, ракеты, население, Олег Синегубов, мэр, российские оккупанты
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