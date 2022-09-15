Украинские военные за сутки уничтожили 200 оккупантов и четыре российских самолета – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 захватчиков.

Другие потери российских захватчиков составили:

"Наибольшие потери противник понес на криворожском и николаевском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.