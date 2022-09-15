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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 200 оккупантов и четыре российских самолета – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери противник понес на криворожском и николаевском направлениях
Наибольшие потери противник понес на криворожском и николаевском направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили около 53 850 российских оккупантов. Об этом 15 сентября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 200 захватчиков.

Другие потери российских захватчиков составили:

  • танки – 2193 (+13);
  • боевые бронированные машины – 4682 (+17);
  • артиллерийские системы – 1295 (+5);
  • РСЗО – 311;
  • средства ПВО – 167;
  • самолеты – 250 (+4);
  • вертолеты – 215;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908;
  • крылатые ракеты – 233;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3522 (+21);
  • специальная техника – 120.

"Наибольшие потери противник понес на криворожском и николаевском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ruC39dTJ1AXAk2Lh1ZsGqTWfsnkMUSZLboXgBJgpYwPmiNnn1cihcwGgtdABkEH9l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, самолеты, ВСУ, война России против Украины, потери России, контрнаступление
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