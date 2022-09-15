Оккупанты укрепляют первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях, ВСУ успешно отражают атаки противника – Генштаб

Противник перемещает резервы из состава подразделений 3-го армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных с харьковского направления.
"В то же время из-за нарушений силами обороны логистического обеспечения оккупантов, подразделения вооруженных сил РФ, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, испытывают проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии", – отметили в Генштабе.
Украинские военные продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
"За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники врага. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы противника, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.