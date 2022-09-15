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Оккупанты укрепляют первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях, ВСУ успешно отражают атаки противника – Генштаб

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По данным Генштаба, подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов
По данным Генштаба, подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Для удержания захваченных территорий российские оккупанты укрепляют первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях. Об этом 15 сентября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Противник перемещает резервы из состава подразделений 3-го армейского корпуса, а также остатки подразделений, выведенных с харьковского направления.

"В то же время из-за нарушений силами обороны логистического обеспечения оккупантов, подразделения вооруженных сил РФ, выполняющие задачи вдоль линии столкновения, испытывают проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии", – отметили в Генштабе.

Украинские военные продолжают успешно отражать атаки противника, в частности, в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

"За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники врага. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы противника, двух взводных опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mU1aNjHijEYF5CSsvEXiLst1mED4pX2CiiUMo1jytQ873p3WErGgAgtTzK1kSrm2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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