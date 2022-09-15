Оккупанты за сутки совершили восемь ракетных, четыре авиаудара и 15 обстрелов из РСЗО по населенным пунктам Украины – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.11, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Противник продолжает терроризировать гражданское население нашего государства, нарушая законы и обычаи ведения войны. От авиационных и ракетных ударов пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степового, Сухого Ставка, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи, – говорится в сообщении. – Ночью враг нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска".
Всего, по данным Генштаба ВСУ, со стороны оккупантов зафиксировано восемь ракетных, четыре авиаудара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
"Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – указывается в сообщении.
Кроме того, из танков, минометов и артиллерии российские военные обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру Украины в районах ряда населенных пунктов на семи направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
Как сообщал стратком ВСУ 5 сентября, российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.