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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки совершили восемь ракетных, четыре авиаудара и 15 обстрелов из РСЗО по населенным пунктам Украины – Генштаб ВСУ

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Российская авиация за сутки нанесла четыре удара по населенным пунктам Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Российская авиация за сутки нанесла четыре удара по населенным пунктам Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска в течение суток 14 сентября обстреляли с самолетов и ракетами более 15 населенных пунктов в Украине.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.11, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Противник продолжает терроризировать гражданское население нашего государства, нарушая законы и обычаи ведения войны. От авиационных и ракетных ударов пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степового, Сухого Ставка, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи, – говорится в сообщении. – Ночью враг нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска".

Всего, по данным Генштаба ВСУ, со стороны оккупантов зафиксировано восемь ракетных, четыре авиаудара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – указывается в сообщении.

Кроме того, из танков, минометов и артиллерии российские военные обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру Украины в районах ряда населенных пунктов на семи направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029y5AMqGgBHkM1pqm2pHk3CxvCBo18NoL3Cr9W3TEVyVb4FFownSxWcjAfSf89ujGl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

Как сообщал стратком ВСУ 5 сентября, российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

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