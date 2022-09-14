ГБР задержало под Купянском оккупанта из Московской области. Сослуживцы бросили его, когда убегали от ВСУ

Задержанный оккупант воевал один день. Говорит, что на месте украинцев расстреливал бы таких, как он Скриншот: Теруправління ДБР у Полтаві / Facebook

Об этом пресс-служба территориального управления ГБР в Полтаве проинформировала в Facebook, опубликовав видео, где задержанный оккупант рассказывает, что заключил контракт 6 сентября, а на следующий день был отправлен на войну. В тот же день подразделение оккупанта было разбито Вооруженными силами Украины, отмечают в ГБР.

Имени оккупанта в ГБР не называют, но отмечают, что он – житель Московской области.

"На второй день [после подписания контракта] привезли ночью якобы усилить посты. Через три часа был большой прилет по всем точкам. Три залпа, мы были накрыты. Все, кто смог, попрыгали и улетели, а я остался один. Так получилось. Бросили меня", – сказал задержанный.

На видео сотрудник ГБР спрашивает о мотивации оккупанта. На вопрос, идет ли речь о патриотизме, "русском духе" или деньгах, тот ответил, что пошел воевать ради денег – оккупанту обещали 4 тыс. руб. за каждый день службы в армии РФ.

Украинский правоохранитель также спросил, как бы задержанный поступил на его месте.

"Ну, расстреляйте меня", – ответил тот.

"Понимаешь, вся разница между вашей страной и нашей – у нас правовое государство, мы соблюдаем закон и ты находишься под защитой законодательства Украины и международного законодательства. Поэтому будут приняты меры, соответствующие законам Украины", – пояснил ему сотрудник ГБР.

В пресс-службе бюро отметили, что задержанного передадут Службе безопасности Украины.