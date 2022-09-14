"Время нанести финальный удар по империи зла". Подоляк рассказал, какое еще оружие требуется Украине

Чтобы ускорить окончание войны и изгнать Россию из Украины, вооруженным силам, по мнению Подоляка, требуются:

MLRS (реактивная артиллерия. – "ГОРДОН" ) – для разрушения тыловой логистики россиян;

) – для разрушения тыловой логистики россиян; танки и БТР – для освобождения территории;

ПВО и ПРО – для защиты критической инфраструктуры;

беспилотники – для наведения огня и точечного поражения врага.

"Пора нанести финальный удар по империи зла", – подытожил он.