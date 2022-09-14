ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Время нанести финальный удар по империи зла". Подоляк рассказал, какое еще оружие требуется Украине

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Подоляк призвал союзников Украины к новым поставкам вооружений
Подоляк призвал союзников Украины к новым поставкам вооружений
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 14 сентября в Twitter опубликовал перечень вооружений, которые необходимы Украине для победы.

Чтобы ускорить окончание войны и изгнать Россию из Украины, вооруженным силам, по мнению Подоляка, требуются:

  • MLRS (реактивная артиллерия. – "ГОРДОН") – для разрушения тыловой логистики россиян;
  • танки и БТР – для освобождения территории;
  • ПВО и ПРО – для защиты критической инфраструктуры;
  • беспилотники – для наведения огня и точечного поражения врага.

"Пора нанести финальный удар по империи зла", – подытожил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату "Рамштайн" присоединились 50 государств.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, недостаточно для установления паритета с РФ.

Партнеры до сих пор не передают Украине ни современные боевые танки, ни боевые самолеты, отметил в сентябре министр обороны Алексей Резников.

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