"Время нанести финальный удар по империи зла". Подоляк рассказал, какое еще оружие требуется Украине

Чтобы ускорить окончание войны и изгнать Россию из Украины, вооруженным силам, по мнению Подоляка, требуются:
"Пора нанести финальный удар по империи зла", – подытожил он.
Щоб прискорити закінчення війни та вигнати Росію з * , необхідні:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 14, 2022
1.MLRS (руйнування тилової логістики).
2.Танки та БТРи (звільнення території).
3.ППО/ПРО (захист критичної інфраструктури).
4.Безпілотники (наведення, точкове ураження).
Час завдати фінального удару по Імперії Зла.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату "Рамштайн" присоединились 50 государств.
Украинские власти неоднократно подчеркивали, что военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, недостаточно для установления паритета с РФ.
Партнеры до сих пор не передают Украине ни современные боевые танки, ни боевые самолеты, отметил в сентябре министр обороны Алексей Резников.