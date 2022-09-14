Германия передала Украине еще четыре зенитные САУ Gepard, всего – 24

Немецкое оружие, предоставленное Украине, помогает ей в контрнаступлении против российских оккупантов, отмечал Шольц 12 сентября Фото: EPA

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ 13 сентября.

Еще шесть Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним готовятся к отправке в Украину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил 12 сентября, что немецкое оружие, предоставленное Украине, помогает ей в контрнаступлении против российских оккупантов на востоке страны. В то же время Шольц отказался давать Украине танки Leopard.

В интервью Politico, которое вышло 11 сентября, глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт объяснила, что бундесвер был "урезан" в прошлые годы и из-за этого запасы армии ФРГ истощены. По словам чиновницы, она хотела бы предоставить Украине больше оборонной помощи, но это невозможно.

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