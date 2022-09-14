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Германия передала Украине еще четыре зенитные САУ Gepard, всего – 24

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Немецкое оружие, предоставленное Украине, помогает ей в контрнаступлении против российских оккупантов, отмечал Шольц 12 сентября
Немецкое оружие, предоставленное Украине, помогает ей в контрнаступлении против российских оккупантов, отмечал Шольц 12 сентября
Фото: EPA

Украина в последние дни получила еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки (САУ) Gepard из Германии, доведя общее число единиц этого вооружения до 24.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ 13 сентября.

Еще шесть Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним готовятся к отправке в Украину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил 12 сентября, что немецкое оружие, предоставленное Украине, помогает ей в контрнаступлении против российских оккупантов на востоке страны. В то же время Шольц отказался давать Украине танки Leopard.

В интервью Politico, которое вышло 11 сентября, глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт объяснила, что бундесвер был "урезан" в прошлые годы и из-за этого запасы армии ФРГ истощены. По словам чиновницы, она хотела бы предоставить Украине больше оборонной помощи, но это невозможно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

О том, что Германия передала Украине первые три немецкие зенитки Gepard, 25 июля рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Возможности немецких САУ Gepard 8 августа показало оперативное командование "Юг" ВСУ.

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, правительство, ФРГ, вооружение, военная помощь, артиллерия, война России против Украины
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