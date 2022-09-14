Германия передала Украине еще четыре зенитные САУ Gepard, всего – 24

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ 13 сентября.
Еще шесть Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним готовятся к отправке в Украину.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил 12 сентября, что немецкое оружие, предоставленное Украине, помогает ей в контрнаступлении против российских оккупантов на востоке страны. В то же время Шольц отказался давать Украине танки Leopard.
В интервью Politico, которое вышло 11 сентября, глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт объяснила, что бундесвер был "урезан" в прошлые годы и из-за этого запасы армии ФРГ истощены. По словам чиновницы, она хотела бы предоставить Украине больше оборонной помощи, но это невозможно.
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Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.
О том, что Германия передала Украине первые три немецкие зенитки Gepard, 25 июля рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Возможности немецких САУ Gepard 8 августа показало оперативное командование "Юг" ВСУ.