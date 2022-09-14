Германия должна помочь Украине с оружием, это поможет победить в войне с Россией – депутат Европарламента

Немецкий политик: Все должны понимать, что Украине сейчас нужно оружие Фото: ЕРА

"Вооружение, вооружение, вооружение. Мы должны увеличить наши поставки, тесно координируясь с Украиной в отношении запросов, которые есть на месте. На днях прошла конференция "Рамштайн-5", и вот что сказал генсек НАТО [Йенс Столтенберг]: "Для Германии будет гораздо хуже, если Украина проиграет войну, чем опустевшие склады вооружений". Да, мы должны смириться с опустевшими складами на какое-то время и помочь Украине победить в войне", – сказал Галлер.

Он считает, что одновременно Германии нужно "увеличить и модернизировать само производство вооружений".

"Все должны понимать, что Украине сейчас нужно оружие, и мы, европейцы, находящиеся здесь, рядом, должны сделать больше, должны ориентироваться на объемы поставок, которые делают США и Великобритания. Эти страны сделали очень много, наши партнеры в Восточной и Центральной Европе показали невероятную работу, но такие страны, как Франция, Германия, другие страны в ЕС должны сделать больше и не рассказывать о необходимости самозащиты. То, что мы даем Украине, которая, воюя, ослабляет российский военный потенциал, автоматически угроза нашим странам снижается", – объяснил евродепутат.

По его словам, в этом случае россияне будут меньше запугивать Запад.

"Значит, мы должны поставить имеющееся у нас вооружение Украине, сократить войну, выдавить россиян к их границам и сделать возможным пересмотр своих взглядов в Москве... Не изменить тактику, как они говорят сейчас на своем телевидении, а закончить войну", – подчеркнул Галлер.

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