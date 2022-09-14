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Германия должна помочь Украине с оружием, это поможет победить в войне с Россией – депутат Европарламента

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Немецкий политик: Все должны понимать, что Украине сейчас нужно оружие
Немецкий политик: Все должны понимать, что Украине сейчас нужно оружие
Фото: ЕРА

Немецким властям следует увеличить поставки оружия Украине, которая противостоит российской агрессии. Об этом 13 сентября заявил Guildhall депутат Европейского парламента от Германии Михаэль Галлер.

"Вооружение, вооружение, вооружение. Мы должны увеличить наши поставки, тесно координируясь с Украиной в отношении запросов, которые есть на месте. На днях прошла конференция "Рамштайн-5", и вот что сказал генсек НАТО [Йенс Столтенберг]: "Для Германии будет гораздо хуже, если Украина проиграет войну, чем опустевшие склады вооружений". Да, мы должны смириться с опустевшими складами на какое-то время и помочь Украине победить в войне", – сказал Галлер.

Он считает, что одновременно Германии нужно "увеличить и модернизировать само производство вооружений".

"Все должны понимать, что Украине сейчас нужно оружие, и мы, европейцы, находящиеся здесь, рядом, должны сделать больше, должны ориентироваться на объемы поставок, которые делают США и Великобритания. Эти страны сделали очень много, наши партнеры в Восточной и Центральной Европе показали невероятную работу, но такие страны, как Франция, Германия, другие страны в ЕС должны сделать больше и не рассказывать о необходимости самозащиты. То, что мы даем Украине, которая, воюя, ослабляет российский военный потенциал, автоматически угроза нашим странам снижается", – объяснил евродепутат.

По его словам, в этом случае россияне будут меньше запугивать Запад.

"Значит, мы должны поставить имеющееся у нас вооружение Украине, сократить войну, выдавить россиян к их границам и сделать возможным пересмотр своих взглядов в Москве... Не изменить тактику, как они говорят сейчас на своем телевидении, а закончить войну", – подчеркнул Галлер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

12 сентября министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Ранее в сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, Украина, оружие, Европарламент, война, депутаты, ФРГ, вооружение, агрессия, оборона, война России против Украины, Рамштайн
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