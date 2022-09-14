Посол Мельник: Я убежден, что решение Германии не поставлять Украине танки Leopard скоро изменится. Мы говорим о неделях

Новая техника поможет освободить еще больше украинских территорий еще до зимы – Мельник Фото: ЕРА

По его мнению, счет идет на недели.

"Я убежден, что решение не поставлять бронемашины Marder и танки Leopard скоро изменится. Это всего лишь вопрос времени, и мы говорим больше о неделях", – сказал он.

По мнению дипломата, велика вероятность получения по крайней мере той техники, которая уже готова к использованию. Она поможет освободить как можно больше украинских территорий еще до зимы, прогнозирует он.

"Я надеюсь, что украинская армия сможет перехитрить оккупантов, и думаю, что у нас хорошие шансы. Мы видели, что наша армия, которую считали слабой, вполне способна добиться успехов даже с небольшим количеством западного оружия. Нас стоит продолжать поддерживать!" – подвел итог Мельник.

12 июня стало известно, что концерн Rheinmetall модернизировал часть бронемашин Marder и несколько из них уже может передать Украине. Однако когда и куда передадут Marder, должно решить правительство Германии.