"Это сдержанность, которую нам трудно понять". Экс-посол Мельник рассказал, почему немцы боятся помогать Украине

По его словам, главный страх послевоенных поколений Германии, что их государство снова станет стороной конфликта.
"Это одна из самых больших страшилок, которую, к сожалению, распространяют и представители [немецкого] правительства. Отсюда эта осторожность и в отношении оружия. Это сдержанность, которую нам трудно понять на фоне жертв, которые несет украинский народ", – сказал дипломат.
Мельник выразил мнение, что у жителей ФРГ еще нет полного осознания того, что полномасштабное нападение России на Украину изменило все не только в отношениях двух государств. Переход Рубикона президентом РФ Владимиром Путиным, который инициировал вторжение, будет иметь последствия для всего мира, в том числе для Европы и, в частности, для Германии.
По его словам, некоторые жители страны все еще мечтают, что после завершения войны отношения с Россией "будут реанимированы" и "дешевый газ потребуется в дальнейшем".
"Задача украинской дипломатии состоит в том, чтобы убедить и их, и других партнеров в Европе, что, как говорится, finita la comedia, что этого больше не будет и нужно все переосмысливать с нуля, нужно кардинально менять всю политику, а не только приспосабливать ее к современной ситуации", – предполагает Мельник.
Если Германия не изменит свою позицию, не станет на 100% на сторону Украины (не только по оружию, но и по финансовой поддержке), ее ждет "горькое пробуждение от летаргического сна, в котором находилось немецкое общество и элиты", уверен он.
Мельник с 2014 года занимал должность посла Украины в Германии. 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности посла.
Мельник публично критиковал нерешительную политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав ряд резких и резонансных высказываний.
В частности, в мае в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину, назвав его "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии Мельник планировал извиниться перед Шольцем.
20 июля уже бывший посол ответил в Twitter премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил "заморозить" полномасштабную войну России против Украины. Мельник написал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть в морозилку" голову Кречмера, чтобы заморозить его "пылкие фантазии о России"."Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", – заявил дипломат.