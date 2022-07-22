"Это сдержанность, которую нам трудно понять". Экс-посол Мельник рассказал, почему немцы боятся помогать Украине

Мельник: Некоторые немцы все еще мечтают, что после завершения войны отношения с Россией будут реанимированы Фото: Andrij Melnyk / Twitter

По его словам, главный страх послевоенных поколений Германии, что их государство снова станет стороной конфликта.

"Это одна из самых больших страшилок, которую, к сожалению, распространяют и представители [немецкого] правительства. Отсюда эта осторожность и в отношении оружия. Это сдержанность, которую нам трудно понять на фоне жертв, которые несет украинский народ", – сказал дипломат.

Мельник выразил мнение, что у жителей ФРГ еще нет полного осознания того, что полномасштабное нападение России на Украину изменило все не только в отношениях двух государств. Переход Рубикона президентом РФ Владимиром Путиным, который инициировал вторжение, будет иметь последствия для всего мира, в том числе для Европы и, в частности, для Германии.

"Это осознание еще продолжается. Думаю, что немецкие элиты его уже ощущают. Относительно обычных людей – боюсь, что нужно какое-то время, чтобы они поняли, что эта война ведется и против Германии. Причем ведется уже длительное время", – считает экс-посол.

По его словам, некоторые жители страны все еще мечтают, что после завершения войны отношения с Россией "будут реанимированы" и "дешевый газ потребуется в дальнейшем".

"Задача украинской дипломатии состоит в том, чтобы убедить и их, и других партнеров в Европе, что, как говорится, finita la comedia, что этого больше не будет и нужно все переосмысливать с нуля, нужно кардинально менять всю политику, а не только приспосабливать ее к современной ситуации", – предполагает Мельник.

Если Германия не изменит свою позицию, не станет на 100% на сторону Украины (не только по оружию, но и по финансовой поддержке), ее ждет "горькое пробуждение от летаргического сна, в котором находилось немецкое общество и элиты", уверен он.