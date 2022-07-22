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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это сдержанность, которую нам трудно понять". Экс-посол Мельник рассказал, почему немцы боятся помогать Украине

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Мельник: Некоторые немцы все еще мечтают, что после завершения войны отношения с Россией будут реанимированы
Мельник: Некоторые немцы все еще мечтают, что после завершения войны отношения с Россией будут реанимированы
Фото: Andrij Melnyk / Twitter

Немцы не хотят слышать правду о войне России в Украине под влиянием исторической памяти, об этом бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник рассказал в интервью "Радио НВ", которое транслировалось в YouTube.

По его словам, главный страх послевоенных поколений Германии, что их государство снова станет стороной конфликта.

"Это одна из самых больших страшилок, которую, к сожалению, распространяют и представители [немецкого] правительства. Отсюда эта осторожность и в отношении оружия. Это сдержанность, которую нам трудно понять на фоне жертв, которые несет украинский народ", – сказал дипломат.

Мельник выразил мнение, что у жителей ФРГ еще нет полного осознания того, что полномасштабное нападение России на Украину изменило все не только в отношениях двух государств. Переход Рубикона президентом РФ Владимиром Путиным, который инициировал вторжение, будет иметь последствия для всего мира, в том числе для Европы и, в частности, для Германии.

"Это осознание еще продолжается. Думаю, что немецкие элиты его уже ощущают. Относительно обычных людей – боюсь, что нужно какое-то время, чтобы они поняли, что эта война ведется и против Германии. Причем ведется уже длительное время", – считает экс-посол.

По его словам, некоторые жители страны все еще мечтают, что после завершения войны отношения с Россией "будут реанимированы" и "дешевый газ потребуется в дальнейшем".

"Задача украинской дипломатии состоит в том, чтобы убедить и их, и других партнеров в Европе, что, как говорится, finita la comedia, что этого больше не будет и нужно все переосмысливать с нуля, нужно кардинально менять всю политику, а не только приспосабливать ее к современной ситуации", – предполагает Мельник.

Если Германия не изменит свою позицию, не станет на 100% на сторону Украины (не только по оружию, но и по финансовой поддержке), ее ждет "горькое пробуждение от летаргического сна, в котором находилось немецкое общество и элиты", уверен он.

Контекст:

Мельник с 2014 года занимал должность посла Украины в Германии. 9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности посла.

Мельник публично критиковал нерешительную политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сделав ряд резких и резонансных высказываний.

В частности, в мае в интервью немецкому агентству dpa он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину, назвав его "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии Мельник планировал извиниться перед Шольцем.

20 июля уже бывший посол ответил в Twitter премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил "заморозить" полномасштабную войну России против УкраиныМельник написал, что украинцы выступают за то, чтобы "засунуть в морозилку" голову Кречмера, чтобы заморозить его "пылкие фантазии о России"."Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", – заявил дипломат.

Теги: Владимир Путин, Германия, Андрей Мельник, война России против Украины
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