Авиация ВСУ в течение суток поразила шесть мест скопления оккупантов, три позиции ЗРК, сбит один российский самолет – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.11, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Поражены шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника", – говорится в сообщении.
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники россиян.
"Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября… и продовольственного состава оккупантов в Докучаевске", – указали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 14 сентября, составили около 53 650 военных, 2180 танков, 246 самолетов, 215 вертолетов, 311 единиц РСЗО.