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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ в течение суток поразила шесть мест скопления оккупантов, три позиции ЗРК, сбит один российский самолет – Генштаб

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Для поддержки наземных группировок авиация ВСУ нанесла 11 ударов по живой силе и военной технике оккупантов, отметили в Генштабе
Для поддержки наземных группировок авиация ВСУ нанесла 11 ударов по живой силе и военной технике оккупантов, отметили в Генштабе
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В течение суток 14 сентября авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) для поддержки действий наземных группировок нанесла 11 ударов по живой силе и технике российских оккупантов.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.11, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Поражены шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника", – говорится в сообщении.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники россиян.

"Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября… и продовольственного состава оккупантов в Докучаевске", – указали в Генштабе ВСУ.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029y5AMqGgBHkM1pqm2pHk3CxvCBo18NoL3Cr9W3TEVyVb4FFownSxWcjAfSf89ujGl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 14 сентября, составили около 53 650 военных, 2180 танков, 246 самолетов, 215 вертолетов, 311 единиц РСЗО.

Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, РСЗО, артиллерия, Докучаевск, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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