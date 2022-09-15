Авиация ВСУ в течение суток поразила шесть мест скопления оккупантов, три позиции ЗРК, сбит один российский самолет – Генштаб

Для поддержки наземных группировок авиация ВСУ нанесла 11 ударов по живой силе и военной технике оккупантов, отметили в Генштабе Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.11, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Поражены шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника", – говорится в сообщении.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники россиян.

"Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября… и продовольственного состава оккупантов в Докучаевске", – указали в Генштабе ВСУ.

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