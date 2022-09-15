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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли восемь ракетных и 19 авиационных ударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, за сутки противник совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии
По данным Генштаба ВСУ, за сутки противник совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли восемь ракетных и 19 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Об этом 15 сентября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Также противник совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии.

По данным Генштаба, от авиационных, ракетных ударов и применения реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов Украины.

"Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степовое, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mU1aNjHijEYF5CSsvEXiLst1mED4pX2CiiUMo1jytQ873p3WErGgAgtTzK1kSrm2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

Как сообщал стратком ВСУ 5 сентября, российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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