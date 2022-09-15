За минувшие сутки российские оккупанты нанесли восемь ракетных и 19 авиационных ударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

Также противник совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии.
По данным Генштаба, от авиационных, ракетных ударов и применения реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов Украины.
"Это, в частности, Кривой Рог, Харьков, Краматорск, Волчанск, Константиновка, Лозовая, Северск, Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степовое, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
Как сообщал стратком ВСУ 5 сентября, российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.