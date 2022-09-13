Ночью россияне обстреляли две общины Сумской области – глава ОВА

Живицкий рассказал, что в результате обстрела пострадавших нет Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Эсманьская община. После полуночи россияне выпустили восемь мин по нашим территориям. Хотинская община: около 8.00 начался артобстрел, 17 прилетов из ствольной артиллерии", – написал он.

Глава ОВА сообщил, что никто не пострадал, информация о разрушениях уточняется.

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