Ночью россияне обстреляли две общины Сумской области – глава ОВА

"Эсманьская община. После полуночи россияне выпустили восемь мин по нашим территориям. Хотинская община: около 8.00 начался артобстрел, 17 прилетов из ствольной артиллерии", – написал он.
Глава ОВА сообщил, что никто не пострадал, информация о разрушениях уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.