Из-за российских обстрелов погибли четверо энергетиков – Галущенко

Он рассказал, что 11 сентября оккупанта обстреляли Змиевскую ТЭС и три подстанции высокого напряжения, из-за чего были обесточены 40 подстанций различного напряжения, отключены две воздушные линии 750 кВ, пять воздушных линий 330 кВ.

Но уже через 40 минут свет начал возвращаться в дома украинцев. Все основные линии были заживлены уже через 4,5 часа. Полностью восстановлено электроснабжение потребителям Полтавской и Донецкой области.

Остаются обесточенными в Сумской области 1,7 тыс. потребителей, Днепропетровской – около 3 тыс., Харьковской – 12 тыс.

"Но есть и потери, к которым невозможно быть готовыми: по предварительным данным во время обстрелов погибли четыре энергетика, трое раненых", – сообщил он.