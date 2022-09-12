Из-за российских обстрелов погибли четверо энергетиков – Галущенко

Он рассказал, что 11 сентября оккупанта обстреляли Змиевскую ТЭС и три подстанции высокого напряжения, из-за чего были обесточены 40 подстанций различного напряжения, отключены две воздушные линии 750 кВ, пять воздушных линий 330 кВ.
Но уже через 40 минут свет начал возвращаться в дома украинцев. Все основные линии были заживлены уже через 4,5 часа. Полностью восстановлено электроснабжение потребителям Полтавской и Донецкой области.
Остаются обесточенными в Сумской области 1,7 тыс. потребителей, Днепропетровской – около 3 тыс., Харьковской – 12 тыс.
"Но есть и потери, к которым невозможно быть готовыми: по предварительным данным во время обстрелов погибли четыре энергетика, трое раненых", – сообщил он.
Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по харьковской ТЭЦ-5.
Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.