В Госдепе США отреагировали на ракетные удары России по украинской инфраструктуре

"Мы осуждаем авиаудары России по критически важной инфраструктуре Украины, в результате которых тысячи мирных жителей остались без электричества и чистой воды. Мы поддерживаем Украину в борьбе против агрессии России", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по харьковской ТЭЦ-5.

Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко проинформировал, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.

Электро- и водоснабжение Харьковской области, которое исчезло около 20.00 11 сентября после российского обстрела, восстановлено на 80%. Об этом 12 сентября сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.