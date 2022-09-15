Зеленский после поездки в Харьковскую область: Мы видим доказательства геноцида украинцев. РФ не может принести ничего другого

"За это время оккупанты даже не пытались что-то сделать для людей, только уничтожали, только забирали, только вывозили. Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Оккупанты оставили школы, превращенные в свалки, и церкви – разбитые, превращенные буквально в туалеты", – рассказал президент.

Он отметил, что к освобожденным от россиян городам и селам получили доступ украинские и иностранные журналисты.

"Мир должен увидеть эти разрушения, почувствовать боль, которую Россия принесла украинцам. Наши правоохранители уже получают свидетельства об убийствах, о пытках, о похищении людей оккупантами. То, что мир увидел в Буче, то, что мы увидели на деоккупированной территории Черниговской, Сумской областей, то, что мы сейчас видим с вами на Харьковщине, – это доказательства геноцида против украинцев. Доказательства того, что Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида", – добавил Зеленский.