ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Убийства, голод, разруха. Харьковская полиция рассказала, как жил оккупированный Изюм

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
   
|
Россияне почти полностью уничтожили Изюм
Россияне почти полностью уничтожили Изюм
Фото: hk.npu.gov.ua

Город Изюм Харьковской области, который с марта жил под российской оккупацией, почти полностью уничтожен. В нем разбиты жилые дома, больницы, школы, детские сады, разрушена инфраструктура. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Харьковской области.

Зайдя в освобожденный город, правоохранители начали фиксировать факты военных преступлений оккупантов.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко родом из Изюма. Здесь похоронен его отец, а дядя с женой находились в Изюме во время оккупации. Геращенко рассказал, что люди в Изюме умирали не только от ранений, полученных во время обстрелов, не только от пыток, но и от холода, голода и нехватки лекарств.

"Мы начинаем следствие в отношении того, сколько людей было убито во время штурма россиянами Изюма, сколько людей погибло от невзгод, голода, от ранений, которые нанесли оккупанты. Россияне находятся в 15-20 километрах от этого города, но они сюда больше не вернутся", – сказал Геращенко.

Изюмчане рассказали правоохранителям, что практически каждая семья в городе потеряла родных и близких. Оккупанты неделями запрещали местным жителям выходить на улицу, пытали, унижали их.

"Во время одного из обстрелов погиб отец Александра Шевченко. Мужчина четыре дня не мог похоронить близкого человека, потому что возле дома стояли военные. Все это время тело умершего лежало на улице, а в доме дрожала от страха пожилая мать. Как только солдаты отошли, отца удалось похоронить. В тот день погибли шестеро местных", – рассказали в полиции.

Изюмчане пересказывали правоохранителям, как российские оккупанты воровали ковры и все, что считали ценным.

"Они постоянно нам говорили: "Ну вы хорошо живете! У вас туалеты есть в домах", – вспоминает изюмчанка Любовь Шамрай, которая в 2014 году возглавляла Изюмскую райгосадминистрацию.

Женщина рассказала, что солдаты армии РФ, отступая из города в день освобождения Изюма украинскими защитниками, не предупредили об этом солдат "ЛНР".

"Я пряталась в соседском доме, а за мной на блокпосту были эти луганские солдаты. И я уже слышу, что освобождение наступает, а они все сидят водку пьют. Они каждое утро ходили за водкой, покупали и пили. Россияне ненавидели "луганских" и "донецких". [...] Они им даже не сказали, что отходят. Так они бросили свою одежду, минометы, боеприпасы, калаши, переоделись в нашу гражданскую одежду и сбежали", – рассказала Шамрай.

Сейчас правоохранители и бойцы ГСЧС зачищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов, разминируют места активных боевых действий и дислокации российских военных.

"Полицейские проводят стабилизационные мероприятия по восстановлению правопорядка на деоккупированных территориях", – отметили в ГУНП.

ВИДЕО
Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області / YouTube

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.

14 сентября Зеленский приехал в освобожденный Изюм. Он встретился с военными и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе.

С начала деоккупации в Харьковской области по состоянию на 15 сентября полиция зарегистрировала 41 военное преступление.

Теги: Россия, Украина, полиция, военные, оккупация, Изюм, Антон Геращенко, правоохранители, ВСУ, война России против Украины, ЛНР, инфраструктура, деоккупация, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке
Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Потап вернулся в Украину
Потап вернулся в Украину
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует
Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует
"Ого! Тина фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку
"Ого! Тина – фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера
Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II
Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (108600)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (87242)
3
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (82304)
4
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (80135)
5
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (35907)
6
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (33392)
7
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (18497)
8
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев" (18057)
 
 
 
 