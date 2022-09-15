Убийства, голод, разруха. Харьковская полиция рассказала, как жил оккупированный Изюм

Зайдя в освобожденный город, правоохранители начали фиксировать факты военных преступлений оккупантов.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко родом из Изюма. Здесь похоронен его отец, а дядя с женой находились в Изюме во время оккупации. Геращенко рассказал, что люди в Изюме умирали не только от ранений, полученных во время обстрелов, не только от пыток, но и от холода, голода и нехватки лекарств.



"Мы начинаем следствие в отношении того, сколько людей было убито во время штурма россиянами Изюма, сколько людей погибло от невзгод, голода, от ранений, которые нанесли оккупанты. Россияне находятся в 15-20 километрах от этого города, но они сюда больше не вернутся", – сказал Геращенко.



Изюмчане рассказали правоохранителям, что практически каждая семья в городе потеряла родных и близких. Оккупанты неделями запрещали местным жителям выходить на улицу, пытали, унижали их.



"Во время одного из обстрелов погиб отец Александра Шевченко. Мужчина четыре дня не мог похоронить близкого человека, потому что возле дома стояли военные. Все это время тело умершего лежало на улице, а в доме дрожала от страха пожилая мать. Как только солдаты отошли, отца удалось похоронить. В тот день погибли шестеро местных", – рассказали в полиции.



Изюмчане пересказывали правоохранителям, как российские оккупанты воровали ковры и все, что считали ценным.



"Они постоянно нам говорили: "Ну вы хорошо живете! У вас туалеты есть в домах", – вспоминает изюмчанка Любовь Шамрай, которая в 2014 году возглавляла Изюмскую райгосадминистрацию.



Женщина рассказала, что солдаты армии РФ, отступая из города в день освобождения Изюма украинскими защитниками, не предупредили об этом солдат "ЛНР".



"Я пряталась в соседском доме, а за мной на блокпосту были эти луганские солдаты. И я уже слышу, что освобождение наступает, а они все сидят водку пьют. Они каждое утро ходили за водкой, покупали и пили. Россияне ненавидели "луганских" и "донецких". [...] Они им даже не сказали, что отходят. Так они бросили свою одежду, минометы, боеприпасы, калаши, переоделись в нашу гражданскую одежду и сбежали", – рассказала Шамрай.



Сейчас правоохранители и бойцы ГСЧС зачищают освобожденные территории от взрывоопасных предметов, разминируют места активных боевых действий и дислокации российских военных.



"Полицейские проводят стабилизационные мероприятия по восстановлению правопорядка на деоккупированных территориях", – отметили в ГУНП.

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Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області / YouTube