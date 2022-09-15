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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовились оставаться в Харьковской области надолго, затянули туда свет из России – глава Дергачевской общины

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Оккупанты разрушили энергосистемы в Дергачевской общине
Оккупанты разрушили энергосистемы в Дергачевской общине
Фото: ЕРА

Российская оккупационная армия планировала оставаться на захваченных территориях Харьковской области надолго, как минимум на всю зиму. Поэтому они протянули в разрушенный регион электроснабжение из России. Об этом 14 сентября сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко в комментарии "Радио Свобода", который он опубликовал в своем Telegram-канале.

"В населенный пункт Казачья Лопань они [оккупанты] затянули свет с территории России. Затем этот свет они разбрасывали на поселки, которые рядом. И тащили туда газопровод, чтобы дать газ. То есть планы у них были оставаться надолго, на зиму. Они возобновляли газоснабжение, электроснабжение на захваченных территориях, но после ухода его выключили", – сказал Задоренко.

По его словам, сейчас украинские военные продолжают зачищать территорию освобожденной общины, устанавливают полный контроль над границей, а саперы занимаются разминированием основных путей сообщения и придомовых территорий.

Местные власти совместно с коммунальными службами начали восстановление тепло- и энергосистем в Дергачевской общине. Однако работа осложняется тем, что российские оккупанты продолжают ракетные обстрелы по объектам энергоснабжения и другой гражданской инфраструктуре в Казачьей Лопани и других приграничных населенных пунктах Харьковской области. Поэтому перебои со светом и связью не прекращаются.

Будет ли община обеспечена теплом и светом до зимы Задоренко сказать затруднился. Отметил, что энергетики и ремонтники продолжают работы, но все желающие выехать с территории общины могут это сделать – власти регулярно проводят эвакуацию местных жителей. В частности, 13 сентября из Казачьей Лопани эвакуировали 75 человек, написал Задоренко в Telegram.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов. Также по данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под оккупацией остается 6% территории Харьковской области, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области.

В Дергачевской общине Харьковской области под российской оккупацией находились четыре из семи округов. Город Дергачи под оккупацией не был.

11 сентября в ходе контраступательной операции в Харьковской области украинские военные освободили поселок Казачья Лопань и село Токаревка Дергачевской общины.

Теги: Украина, война, энергетика, оккупация, Харьковская область, эвакуация, газопровод, электроснабжение, обстрелы, украинцы, инфраструктура, регионы, энергосистема, российские оккупанты, деоккупация, Дергачи, власти
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