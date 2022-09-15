"Укрзалізниця" впервые за полгода отправила поезд в освобожденную Балаклею Харьковской области

"Первый рейс на Балаклею – и сразу полный вагон возвращающихся домой пассажиров. Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь", – написали в "Укрзалізниці".





С сегодняшнего дня, 15 сентября, поезда в деоккупированную Балаклею будут ездить ежедневно.



Также между Харьковом и Балаклеей начнет курсировать рельсовый автобус.



В "Укрзалізниці" сообщили, что для восстановления сообщения с Балаклеей железнодорожники оперативно восстановили мост, десятки поврежденных путей и контактных сетей.



Поезда №6403/6402 и №6407/6404 будут курсировать по такому графику:



07.00 – выезд из Харькова, 8.55 – прибытие в Балаклею;

9.15 – выезд из Балаклеи, 11.10 - прибытие в Харьков;

15.50 – выезд из Харькова, 17.40 – прибытие в Балаклею;

18.00 – выезд из Балаклеи, 19.55 – прибытие в Харьков.



Они будут делать остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.



Стоимость проезда из Харькова в Балаклею -- 29 грн.