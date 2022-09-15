"Укрзалізниця" впервые за полгода отправила поезд в освобожденную Балаклею Харьковской области

"Первый рейс на Балаклею – и сразу полный вагон возвращающихся домой пассажиров. Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь", – написали в "Укрзалізниці".
С сегодняшнего дня, 15 сентября, поезда в деоккупированную Балаклею будут ездить ежедневно.
Также между Харьковом и Балаклеей начнет курсировать рельсовый автобус.
В "Укрзалізниці" сообщили, что для восстановления сообщения с Балаклеей железнодорожники оперативно восстановили мост, десятки поврежденных путей и контактных сетей.
Поезда №6403/6402 и №6407/6404 будут курсировать по такому графику:
07.00 – выезд из Харькова, 8.55 – прибытие в Балаклею;
9.15 – выезд из Балаклеи, 11.10 - прибытие в Харьков;
15.50 – выезд из Харькова, 17.40 – прибытие в Балаклею;
18.00 – выезд из Балаклеи, 19.55 – прибытие в Харьков.
Они будут делать остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.
Стоимость проезда из Харькова в Балаклею -- 29 грн.
Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.