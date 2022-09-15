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"Укрзалізниця" впервые за полгода отправила поезд в освобожденную Балаклею Харьковской области

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Поезда в Балаклею будут курсировать ежедневно
Поезда в Балаклею будут курсировать ежедневно
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" возвращает железнодорожное сообщение на деоккупированные территории Харьковской области. 15 сентября, впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в освобожденную Балаклею прибыл тестовый поезд из Харькова. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" в Facebook.

"Первый рейс на Балаклею – и сразу полный вагон возвращающихся домой пассажиров. Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь", – написали в "Укрзалізниці".

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid0ogzLNYApQSf7j34TBdSkmTSQV8yBYqtxXJK7E9FDKBrWVzyxVgwNQKpRN7aXajWZl



С сегодняшнего дня, 15 сентября, поезда в деоккупированную Балаклею будут ездить ежедневно.

Также между Харьковом и Балаклеей начнет курсировать рельсовый автобус.

В "Укрзалізниці" сообщили, что для восстановления сообщения с Балаклеей железнодорожники оперативно восстановили мост, десятки поврежденных путей и контактных сетей.

Поезда №6403/6402 и №6407/6404 будут курсировать по такому графику:

07.00 – выезд из Харькова, 8.55 – прибытие в Балаклею;
9.15 – выезд из Балаклеи, 11.10 - прибытие в Харьков;
15.50 – выезд из Харькова, 17.40 – прибытие в Балаклею;
18.00 – выезд из Балаклеи, 19.55 – прибытие в Харьков.

Они будут делать остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка.

Стоимость проезда из Харькова в Балаклею -- 29 грн.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid02G9wJFoL6oSHk92gDFjXRu4tzyZJwSXh1YkyqrBZvC9pAsEAAL2aXoMqdYyYwutLzl

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.

Теги: Харьков, война, Укрзалізниця, Харьковская область, поезда, Балаклея, поезд, пассажиры, рейс, деоккупация, контрнаступление
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