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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На освобожденных территориях Харьковской области выпустят газету с событиями с начала войны в Украине — Ткаченко

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Ткаченко рассказал о возобновлении украинского вещания на деоккупированных территориях
Ткаченко рассказал о возобновлении украинского вещания на деоккупированных территориях
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Для жителей деоккупированных территорий Харьковской области власти выпустят газету, где будет подробно рассказано о событиях войны в Украине. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 15 сентября в эфире телепроекта "Freeдом", который транслировал канал "1+1".

"Мы договорились, чтобы были организованы срочные тиражи газет, чтобы информировать население деоккупированных территорий о том, что на самом деле происходило в эти месяцы на войне. Это важный фактор в информационной политике", — сказал министр.

Он добавил, что планирует в ближайшее время посетить Харьковскую область.

В своем Facebook министр отметил, что люди на оккупированных территориях получали от РФ искаженную версию событий и не были в курсе зверств российских военных.

"Начиная с того, что нашим людям навязывали мнение, что если ВСУ войдут на эти территории – украинцы будут наказаны за то, что они были в оккупации, заканчивая тем, что часть украинцев с освобожденных территорий не знали ни о Буче, ни о Мариуполе, ни о других ужасных преступлениях, совершенных Россией в Украине", – написал Ткаченко.

Он сообщил, что уже на следующей неделе жители деоккупированных территорий Харьковской области смогут читать украинские СМИ и смотреть украинские каналы.

Министр добавил, что пропаганда россиян начала "сыпаться" и в самой РФ.

"Скорость "переобувания" кремлевских пропагандистов сопоставима только со скоростью, с которой бежала из Харьковской области "вторая армия мира". Пропагандистская машина Кремля не успевает правильно реагировать на неожиданные незапланированные действия. Так же, как и военное руководство. Не суметь создать линию обороны за четыре дня нашего контрнаступления, в течение нескольких дней умалчивать в своих СМИ о реальном положении вещей или просто отрицать происходящее — это свидетельство того, что наши асимметричные действия в этой войне успешны, а пропагандистская и военная машины кремля не приспособлены к современным реалиям и вызовам", — написал Ткаченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid02GKL4cTspUpLunj8qBxZcMWJ1FyYRZbgdebJwfDX5AHQHFRwxQudhYst1KnxB65KXl

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области, начиная с 6 сентября, ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: СМИ, Харьковская область, Александр Ткаченко, российская агрессия, война России против Украины, газета, деоккупация
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