На освобожденных территориях Харьковской области выпустят газету с событиями с начала войны в Украине — Ткаченко

"Мы договорились, чтобы были организованы срочные тиражи газет, чтобы информировать население деоккупированных территорий о том, что на самом деле происходило в эти месяцы на войне. Это важный фактор в информационной политике", — сказал министр.

Он добавил, что планирует в ближайшее время посетить Харьковскую область.

В своем Facebook министр отметил, что люди на оккупированных территориях получали от РФ искаженную версию событий и не были в курсе зверств российских военных.

"Начиная с того, что нашим людям навязывали мнение, что если ВСУ войдут на эти территории – украинцы будут наказаны за то, что они были в оккупации, заканчивая тем, что часть украинцев с освобожденных территорий не знали ни о Буче, ни о Мариуполе, ни о других ужасных преступлениях, совершенных Россией в Украине", – написал Ткаченко.

Он сообщил, что уже на следующей неделе жители деоккупированных территорий Харьковской области смогут читать украинские СМИ и смотреть украинские каналы.

Министр добавил, что пропаганда россиян начала "сыпаться" и в самой РФ.

"Скорость "переобувания" кремлевских пропагандистов сопоставима только со скоростью, с которой бежала из Харьковской области "вторая армия мира". Пропагандистская машина Кремля не успевает правильно реагировать на неожиданные незапланированные действия. Так же, как и военное руководство. Не суметь создать линию обороны за четыре дня нашего контрнаступления, в течение нескольких дней умалчивать в своих СМИ о реальном положении вещей или просто отрицать происходящее — это свидетельство того, что наши асимметричные действия в этой войне успешны, а пропагандистская и военная машины кремля не приспособлены к современным реалиям и вызовам", — написал Ткаченко.