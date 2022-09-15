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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская военная разведка: Еще весной было понятно, что слабое место России – это Балаклея

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Балаклею освободили в сентябре
Балаклею освободили в сентябре
Фото: ЕРА (архив)

О возможности контрнаступления Вооруженных сил Украины в районе Балаклеи Харьковской области (оно состоялось в сентябре), стало известно еще весной. Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил Kyiv Post 15 сентября.

"Мы понимали, что нужно будет проводить контрнаступательные действия и на харьковском направлении. В первую очередь из-за угрозы Харькову, которая, кстати, до сих пор сохраняется. [...] Еще весной было понятно, что слабое место России – это Балаклея. В июне стало очевидно, что наступление на балаклейском направлении возможно", – сказал он.

По словам представителя ГУР, "в июле некоторые позиции российской армии, особенно в отношении резервов, были не совсем ясны".

"В августе все прояснилось, когда россияне начали активно перебрасывать свои войска и, по сути, стратегические резервы батальонной стратегической группы Восточного округа – с харьковского на донецкое направление. Через месяц российское командование перебросило все войска на юг", – пишет издание.

Скибицкий отметил, что это создало условия для успешных действий украинской армии на херсонском и харьковском направлениях, позволило развить успех.

"Нашей главной целью является деоккупация всех захваченных территорий", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации обладминистрации, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от оккупантов Балаклее.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, разведка, Харьковская область, оборона, вторжение, наступление, война России против Украины, Вадим Скибицкий, Балаклея, ГУР Минобороны Украины, деоккупация, контрнаступление, военная разведка
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