Украинская военная разведка: Еще весной было понятно, что слабое место России – это Балаклея

"Мы понимали, что нужно будет проводить контрнаступательные действия и на харьковском направлении. В первую очередь из-за угрозы Харькову, которая, кстати, до сих пор сохраняется. [...] Еще весной было понятно, что слабое место России – это Балаклея. В июне стало очевидно, что наступление на балаклейском направлении возможно", – сказал он.
По словам представителя ГУР, "в июле некоторые позиции российской армии, особенно в отношении резервов, были не совсем ясны".
"В августе все прояснилось, когда россияне начали активно перебрасывать свои войска и, по сути, стратегические резервы батальонной стратегической группы Восточного округа – с харьковского на донецкое направление. Через месяц российское командование перебросило все войска на юг", – пишет издание.
Скибицкий отметил, что это создало условия для успешных действий украинской армии на херсонском и харьковском направлениях, позволило развить успех.
"Нашей главной целью является деоккупация всех захваченных территорий", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации обладминистрации, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от оккупантов Балаклее.