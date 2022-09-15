Украинская военная разведка: Еще весной было понятно, что слабое место России – это Балаклея

"Мы понимали, что нужно будет проводить контрнаступательные действия и на харьковском направлении. В первую очередь из-за угрозы Харькову, которая, кстати, до сих пор сохраняется. [...] Еще весной было понятно, что слабое место России – это Балаклея. В июне стало очевидно, что наступление на балаклейском направлении возможно", – сказал он.

По словам представителя ГУР, "в июле некоторые позиции российской армии, особенно в отношении резервов, были не совсем ясны".

"В августе все прояснилось, когда россияне начали активно перебрасывать свои войска и, по сути, стратегические резервы батальонной стратегической группы Восточного округа – с харьковского на донецкое направление. Через месяц российское командование перебросило все войска на юг", – пишет издание.

Скибицкий отметил, что это создало условия для успешных действий украинской армии на херсонском и харьковском направлениях, позволило развить успех.

"Нашей главной целью является деоккупация всех захваченных территорий", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)