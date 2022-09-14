"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск

Комаров: У нас гениальное военное командование. У нас героические люди. Низкий поклон каждому бойцу Фото: Дмитро Комаров / Facebook

От местных жителей Комаров узнал, что российские оккупанты, спасаясь бегством, "раздевались до трусов, бросали форму и прятались в подвале".

"Но так в трусах их в плен и брали. Они столкнулись с контрнаступлением, отразить которое физически не могли. Хотя собирались в Харьковскую область всерьез и надолго. Об этом говорит многое: россияне запускали оккупационную власть во всех сферах жизни, перекрасили многое в триколор. А простые украинцы были вынуждены жить, принимая навязанные правила. Тех, кто был не согласен, ждали пыточные. Нам предстоит узнать еще много жутких фактов о пытках, которые россияне устраивали украинцам, пытаясь построить в Харьковской области русский мир и отфильтровать всех, кто против", – описал увиденное Комаров.

Он отметил, что с интересом наблюдал, как после украинского контрнаступления "российская пропаганда неуклюже пыталась скрыть провал", доходя в этом до абсурда.

"Россия не только потерпела полное поражение на харьковском направлении, но и в очередной раз захлебнулась в своей лжи, которую замечают уже и россияне. Школьнику ясно, что полгода занимать и удерживать огромную территорию, чтобы потом вдруг "планово перегруппироваться", побросав технику, оружие и боеприпасы, – это ложь. Уходят, когда получают. Уходят, когда остаются отрезанными от снабжения, с уничтоженной логистикой. Уходят, когда терпят поражение. Украина не оставила россиянам шансов в Харьковской области. У нас гениальное военное командование. У нас героические люди. Низкий поклон каждому бойцу. Вечная память нашим героям, которые отдали свои жизни", – написал журналист.

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