Зеленский: В Изюме найдены массовые захоронения. Россия повсюду оставляет смерть и должна за это отвечать

"В Изюме на Харьковщине найдены массовые захоронения людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной информации – должно быть завтра. Завтра в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов 15 сентября заявил, что в Изюме после деоккупации обнаружили массовое захоронение с 440 могилами. По словам полицейского, часть людей из захоронения были расстреляны, часть погибли в результате обстрелов из артиллерии, часть – от авиаударов.

12 сентября депутат Изюмского городского совета, начальник городского управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максим Стрельник заявил, что по меньшей мере 1 тыс. жителей Изюма погибли в результате российских обстрелов и авиаударов, но еще больше – из-за неоказания медицинской помощи и отсутствия лекарств.