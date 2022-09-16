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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В Изюме найдены массовые захоронения. Россия повсюду оставляет смерть и должна за это отвечать

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Зеленский: Завтра в Изюме будут журналисты украинские и международные
Зеленский: Завтра в Изюме будут журналисты – украинские и международные
Фото: president.gov.ua

Мир должен привлечь Россию к ответственности за войну против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 сентября, опубликованном его пресс-службой.

"В Изюме на Харьковщине найдены массовые захоронения людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной информации – должно быть завтра. Завтра в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов 15 сентября заявил, что в Изюме после деоккупации обнаружили массовое захоронение с 440 могилами. По словам полицейского, часть людей из захоронения были расстреляны, часть погибли в результате обстрелов из артиллерии, часть – от авиаударов.

12 сентября депутат Изюмского городского совета, начальник городского управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максим Стрельник заявил, что по меньшей мере 1 тыс. жителей Изюма погибли в результате российских обстрелов и авиаударов, но еще больше – из-за неоказания медицинской помощи и отсутствия лекарств.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.

14 сентября Зеленский приехал в освобожденный Изюм. Он встретился с военными и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе.

С начала деоккупации в Харьковской области по состоянию на 15 сентября полиция зарегистрировала 41 военное преступление.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: терроризм, Изюм, Харьковская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, погибшие
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