ГБР задержало в освобожденных Изюме и Купянске трех коллаборанток, которые работали на РФ

По информации бюро, в освобожденном Изюме Харьковской области, который полгода находился под оккупацией, разоблачили и задержали двух предателей из числа уже бывших сотрудников правоохранительных органов.
Одна из задержанных – чиновница изюмской налоговой службы, которая после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжила работу уже в оккупационной администрации. Женщина занималась подбором кадров для оккупационного городского совета Изюма, передавала россиянам информацию о местных патриотах Украины.
"Чтобы отблагодарить россиян за доверие, женщина не пропускала массовых мероприятий, где с гордостью рассказывала прокремлевским пропагандистам, как хорошо ей стало жить. Сюжеты с ее интервью то и дело появлялись в эфирах российских каналов", – сообщили в ГБР.
Другая задержанная коллаборантка вступила в ряды так называемой "народной милиции". Она уговаривала своих бывших коллег из Изюмского отдела полиции переходить на службу к оккупантам.
Еще одна гражданка Украины пошла работать в созданную оккупационными властями "налоговую структуру" в Купянске Харьковской области. Она занималась тем, что отбирала деньги у населения в пользу оккупантов под видом взимания налогов.
Всем трем коллаборанткам сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Также 10 сентября украинские правоохранители задержали "начальника" оккупационной полиции Балаклеи Харьковской области.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 10 сентября украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.
14 сентября Зеленский приехал в освобожденный Изюм. Он встретился с военными и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе.