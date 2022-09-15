ГБР задержало в освобожденных Изюме и Купянске трех коллаборанток, которые работали на РФ

По информации бюро, в освобожденном Изюме Харьковской области, который полгода находился под оккупацией, разоблачили и задержали двух предателей из числа уже бывших сотрудников правоохранительных органов.



Одна из задержанных – чиновница изюмской налоговой службы, которая после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжила работу уже в оккупационной администрации. Женщина занималась подбором кадров для оккупационного городского совета Изюма, передавала россиянам информацию о местных патриотах Украины.



"Чтобы отблагодарить россиян за доверие, женщина не пропускала массовых мероприятий, где с гордостью рассказывала прокремлевским пропагандистам, как хорошо ей стало жить. Сюжеты с ее интервью то и дело появлялись в эфирах российских каналов", – сообщили в ГБР.



Другая задержанная коллаборантка вступила в ряды так называемой "народной милиции". Она уговаривала своих бывших коллег из Изюмского отдела полиции переходить на службу к оккупантам.



Еще одна гражданка Украины пошла работать в созданную оккупационными властями "налоговую структуру" в Купянске Харьковской области. Она занималась тем, что отбирала деньги у населения в пользу оккупантов под видом взимания налогов.



Всем трем коллаборанткам сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



Также 10 сентября украинские правоохранители задержали "начальника" оккупационной полиции Балаклеи Харьковской области.