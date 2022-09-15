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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР задержало в освобожденных Изюме и Купянске трех коллаборанток, которые работали на РФ

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ГБР выявляет коллаборантов на деоккупированных территориях
ГБР выявляет коллаборантов на деоккупированных территориях
Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) на деоккупированных территориях Харьковской области продолжает выявлять и привлекать к ответственности коллаборантов и предателей, которые пошли на сотрудничество с врагом. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ГБР.

По информации бюро, в освобожденном Изюме Харьковской области, который полгода находился под оккупацией, разоблачили и задержали двух предателей из числа уже бывших сотрудников правоохранительных органов.

Одна из задержанных – чиновница изюмской налоговой службы, которая после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжила работу уже в оккупационной администрации. Женщина занималась подбором кадров для оккупационного городского совета Изюма, передавала россиянам информацию о местных патриотах Украины.

"Чтобы отблагодарить россиян за доверие, женщина не пропускала массовых мероприятий, где с гордостью рассказывала прокремлевским пропагандистам, как хорошо ей стало жить. Сюжеты с ее интервью то и дело появлялись в эфирах российских каналов", – сообщили в ГБР.

Другая задержанная коллаборантка вступила в ряды так называемой "народной милиции". Она уговаривала своих бывших коллег из Изюмского отдела полиции переходить на службу к оккупантам.

Еще одна гражданка Украины пошла работать в созданную оккупационными властями "налоговую структуру" в Купянске Харьковской области. Она занималась тем, что отбирала деньги у населения в пользу оккупантов под видом взимания налогов.

Всем трем коллаборанткам сообщили о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также 10 сентября украинские правоохранители задержали "начальника" оккупационной полиции Балаклеи Харьковской области.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 10 сентября украинские подразделения зашли в Купянск и ИзюмВ видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.

14 сентября Зеленский приехал в освобожденный Изюм. Он встретился с военными и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе.

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, Изюм, правоохранители, Купянск, Государственное бюро расследований, война России против Украины, ГБР, измена, коллаборационизм, деоккупация, власти
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