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В Харьковской области пограничники освободили подростков, которых оккупанты неделю держали в подвале

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Пограничники спасли детей, которых оккупанты закрыли в подвале
Пограничники спасли детей, которых оккупанты закрыли в подвале
Фото: dpsu.gov.ua

В деоккупированном Купянске Харьковской области пограничники освободили пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет, закрытых оккупантами в одном из подвальных помещений. Об этом сообщила 15 сентября Государственная пограничная служба.

О подростках пограничникам сообщили местные жители. К моменту освобождения четыре девушки и парень находились в подвале уже cемь дней. Подростки, жители Купянского, Изюмского и Чугуевского районов, оказались студентами учебного заведения – будущими медиками.

Освобожденные рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего без объяснения причин закрыли в подвале.

"Благодарности подростков не было предела. Трудно представить, что могло случиться с детьми, если бы силы обороны Украины не деоккупировали эту территорию", – говорится в сообщении.

В настоящее время с освобожденными работают сотрудники правоохранительных органов.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили около 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. 

В частности, 8 сентября была освобождена Балаклея. 10 сентября украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Теги: Харьковская область, Купянск
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