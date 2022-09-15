В Харьковской области пограничники освободили подростков, которых оккупанты неделю держали в подвале

О подростках пограничникам сообщили местные жители. К моменту освобождения четыре девушки и парень находились в подвале уже cемь дней. Подростки, жители Купянского, Изюмского и Чугуевского районов, оказались студентами учебного заведения – будущими медиками.
Освобожденные рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего без объяснения причин закрыли в подвале.
"Благодарности подростков не было предела. Трудно представить, что могло случиться с детьми, если бы силы обороны Украины не деоккупировали эту территорию", – говорится в сообщении.
В настоящее время с освобожденными работают сотрудники правоохранительных органов.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили около 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр.
В частности, 8 сентября была освобождена Балаклея. 10 сентября украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.