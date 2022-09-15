В Харьковской области пограничники освободили подростков, которых оккупанты неделю держали в подвале

Пограничники спасли детей, которых оккупанты закрыли в подвале Фото: dpsu.gov.ua

О подростках пограничникам сообщили местные жители. К моменту освобождения четыре девушки и парень находились в подвале уже cемь дней. Подростки, жители Купянского, Изюмского и Чугуевского районов, оказались студентами учебного заведения – будущими медиками.

Освобожденные рассказали, что оккупанты проводили с ними фильтрационные мероприятия, после чего без объяснения причин закрыли в подвале.

"Благодарности подростков не было предела. Трудно представить, что могло случиться с детьми, если бы силы обороны Украины не деоккупировали эту территорию", – говорится в сообщении.

В настоящее время с освобожденными работают сотрудники правоохранительных органов.