ГБР открыло уголовное производство по факту ДТП с участием автомобиля Зеленского

Вечером в среду легковой автомобиль столкнулся с автомобилем Зеленского и машинами сопровождения.



"Проводится весь комплекс необходимых следственных действий. Про их результаты ГБР проинформирует общественность", – сообщила пресс-служба бюро.



В ночь на 15 сентября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров написал в Facebook, что автомобиль президента попал в ДТП.



"В Киеве произошло столкновение легкового автомобиля с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Медики, которые сопровождают главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете "скорой". Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", – написал Никифоров.

Контекст: Зеленский 14 сентября совершил рабочий визит в Харьковскую область. Он посетил освобожденный от оккупантов Изюм и встретился с военнослужащими, которые принимают участие в контрнаступлении по освобождению временно оккупированных территорий.