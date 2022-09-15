Зеленский о ракетном ударе по Кривому Рогу: Подлецы, сбежав с поля боя, пытаются навредить издалека. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими

Зеленский: Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю Фото: ЕРА

"Скажу "товарищам" по-русски. Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, нелюди – никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки", – подчеркнул глава государства.

По его словам, последние события показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским военнослужащим.

"Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо в очевидно проигрышной для России войне", – отметил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)