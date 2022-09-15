Зеленский о ракетном ударе по Кривому Рогу: Подлецы, сбежав с поля боя, пытаются навредить издалека. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими

"Скажу "товарищам" по-русски. Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, нелюди – никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки", – подчеркнул глава государства.
По его словам, последние события показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским военнослужащим.
"Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо в очевидно проигрышной для России войне", – отметил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил Зеленский.
В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с. В этих районах города объявлена эвакуация.
По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате, по состоянию на утро 15 сентября, в городе подтоплены 112 частных домов и дворов.