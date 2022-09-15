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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ракетном ударе по Кривому Рогу: Подлецы, сбежав с поля боя, пытаются навредить издалека. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими

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Зеленский: Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю
Зеленский: Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю
Фото: ЕРА

Российские оккупанты могут воевать только с гражданским населением и останутся в истории как террористы. Об этом в своем обращении, опубликованном Офисом президента ночью 15 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Скажу "товарищам" по-русски. Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей – это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, нелюди – никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки", – подчеркнул глава государства.

По его словам, последние события показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским военнослужащим.

"Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо в очевидно проигрышной для России войне", – отметил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил Зеленский.

В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с. В этих районах города объявлена эвакуация.

По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате, по состоянию на утро 15 сентября, в городе подтоплены 112 частных домов и дворов.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, террористы, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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