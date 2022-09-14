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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На месте ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу вытекает воды по 100 м³/с, есть риск подтопления домов – Офис президента

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Cпециальные посты постоянно мониторят уровень воды в Кривом Роге, отметил Тимошенко
Cпециальные посты постоянно мониторят уровень воды в Кривом Роге, отметил Тимошенко
Скриншот: СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ / Telegram

На улицах обстрелянного 14 сентября ракетами Кривого Рога (Днепропетровская область) специальные посты постоянно мониторят уровень воды.

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Относительно действий и последствий ракетной бомбардировки гидротехнических сооружений Кривого Рога. На месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется через час. Мы четко отдаем себе отчет в масштабах задач, стоящих перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов", – написал Тимошенко.

По его словам, в городе есть риск подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов.

"Это вызов всем нам, но ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы", – резюмировал замглавы ОПУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, оккупанты ударили по городу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации, после чего несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, угрозы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, потоп, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, дом, российские оккупанты
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