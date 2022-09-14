На месте ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу вытекает воды по 100 м³/с, есть риск подтопления домов – Офис президента

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.

"Относительно действий и последствий ракетной бомбардировки гидротехнических сооружений Кривого Рога. На месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется через час. Мы четко отдаем себе отчет в масштабах задач, стоящих перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов", – написал Тимошенко.

По его словам, в городе есть риск подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов.

"Это вызов всем нам, но ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы", – резюмировал замглавы ОПУ.

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