На месте ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу вытекает воды по 100 м³/с, есть риск подтопления домов – Офис президента

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Тимошенко.
"Относительно действий и последствий ракетной бомбардировки гидротехнических сооружений Кривого Рога. На месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется через час. Мы четко отдаем себе отчет в масштабах задач, стоящих перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов", – написал Тимошенко.
По его словам, в городе есть риск подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов.
"Это вызов всем нам, но ситуация контролируемая. Привлечены все службы для скорейшей ликвидации угрозы", – резюмировал замглавы ОПУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, оккупанты ударили по городу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации, после чего несколько районов Кривого Рога остались без воды.
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Владимир Зеленский.