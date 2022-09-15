В Кривом Роге из-за подтопления после ракетных ударов оккупантами объявлена эвакуация жителей в двух районах – Вилкул

После ракетной атаки оккупантов по Кривому Рогу поднялся уровень воды в реке Ингулец, отметил Вилкул Скриншот: 11 канал / YouTube

Об этом Вилкул написал вечером в Facebook.

"Сегодня брифинга не будет. Продолжается ликвидация последствий обстрелов… Русня совершила еще один террористический акт. Восемью крылатыми ракетами ударила по очень крупному гидротехническому сооружению в Кривом Роге. Попытка – смыть просто водой часть нашего города. Мы ситуацию контролируем, идет ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся. Для того, чтобы отойти от лишних рисков, я прошу жителей некоторых улиц… эвакуироваться", – отметил Вилкул.

По его словам, эвакуации подлежат жители Ингулецкого района (улицы: Штерна, Гжацкая, Склевата, Югоковская, Григоровская, Земнукова), а также Центрально-Городского (улицы: Лепицкого, Иорданская, Бажанова, Грабовского, Машиностроителей, Черняховского, Дунайская, Ходича, Мариупольская, Сташкова, Заречная, Первомайская, Староярмарочная, Плеханова, Мамина-Сибиряка, Энтузиастов).

Как указал Вилкул, жителей города на автобусах доставят в школы и детские сады, где можно побыть, пока будет продолжаться ликвидация аварии.

"Возьмите с собой документы и ценные вещи. Еще раз хочу сказать: ситуация контролируемая, мы понимаем, что делать. Мы сильны, мы справимся, но лучше себя все же уберечь", – резюмировал глава Криворожской военной администрации.

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