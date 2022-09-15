В Кривом Роге из-за подтопления после ракетных ударов оккупантами объявлена эвакуация жителей в двух районах – Вилкул

Об этом Вилкул написал вечером в Facebook.
"Сегодня брифинга не будет. Продолжается ликвидация последствий обстрелов… Русня совершила еще один террористический акт. Восемью крылатыми ракетами ударила по очень крупному гидротехническому сооружению в Кривом Роге. Попытка – смыть просто водой часть нашего города. Мы ситуацию контролируем, идет ликвидация аварии, задействованы все службы, все на местах. Но уровень воды в реке Ингулец поднялся. Для того, чтобы отойти от лишних рисков, я прошу жителей некоторых улиц… эвакуироваться", – отметил Вилкул.
По его словам, эвакуации подлежат жители Ингулецкого района (улицы: Штерна, Гжацкая, Склевата, Югоковская, Григоровская, Земнукова), а также Центрально-Городского (улицы: Лепицкого, Иорданская, Бажанова, Грабовского, Машиностроителей, Черняховского, Дунайская, Ходича, Мариупольская, Сташкова, Заречная, Первомайская, Староярмарочная, Плеханова, Мамина-Сибиряка, Энтузиастов).
Как указал Вилкул, жителей города на автобусах доставят в школы и детские сады, где можно побыть, пока будет продолжаться ликвидация аварии.
"Возьмите с собой документы и ценные вещи. Еще раз хочу сказать: ситуация контролируемая, мы понимаем, что делать. Мы сильны, мы справимся, но лучше себя все же уберечь", – резюмировал глава Криворожской военной администрации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил Вилкул. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, оккупанты ударили по городу крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации, после чего несколько районов Кривого Рога остались без воды. При этом Резниченко указал семь ракет, которыми россияне обстреляли город.
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Владимир Зеленский.
В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с.