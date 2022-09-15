В Кривом Роге после удара ракетами "Кинжал" и "Искандер" подтоплены 112 домов – ОВА

Спасатели и аварийные службы в Кривом Роге продолжают работу Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Всю ночь боролись с последствиями вечернего ракетного удара и подвергались новым обстрелам. В Кривом Роге укрощали воду, разлившуюся после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города. По уточненным данным, били россияне ракетами "Кинжал" и "Искандер". Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся с 1 м до почти 2 м. На эту минуту его удалось снизить на 13 см, и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу", – написал Резниченко.

По его словам, людей из подтопленных домов эвакуировали.

Также из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской общине без воды остались почти 5 тыс. человек. Продолжаются восстановительные работы.

Помимо этого, враг пять раз за ночь обстрелял Никопольский район. Обошлось без пострадавших.

В Марганецкой общине повреждена линия электропередачи. Без света остаются более 700 семей. Энергетики работают над восстановлением сети.

"Никополь россияне накрывали огнем четыре раза. Атаковали "Градами" и дроном-камикадзе. Повреждены около 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и два местных предприятия", – отметил глава ОВА.

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