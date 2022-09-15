В Кривом Роге после удара ракетами "Кинжал" и "Искандер" подтоплены 112 домов – ОВА

"Всю ночь боролись с последствиями вечернего ракетного удара и подвергались новым обстрелам. В Кривом Роге укрощали воду, разлившуюся после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города. По уточненным данным, били россияне ракетами "Кинжал" и "Искандер". Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся с 1 м до почти 2 м. На эту минуту его удалось снизить на 13 см, и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу", – написал Резниченко.
По его словам, людей из подтопленных домов эвакуировали.
Также из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов. В Софиевской общине без воды остались почти 5 тыс. человек. Продолжаются восстановительные работы.
Помимо этого, враг пять раз за ночь обстрелял Никопольский район. Обошлось без пострадавших.
В Марганецкой общине повреждена линия электропередачи. Без света остаются более 700 семей. Энергетики работают над восстановлением сети.
"Никополь россияне накрывали огнем четыре раза. Атаковали "Градами" и дроном-камикадзе. Повреждены около 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и два местных предприятия", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с. В этих районах города объявлена эвакуация.