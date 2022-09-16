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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов: Враг массированно обстреливает недавно освобожденные населенные пункты Харьковской области

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Разрушенный россиянами дом в Харькове
Разрушенный россиянами дом в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

За прошедшие сутки российские оккупационные войска массированно обстреливали недавно освобожденные украинскими защитниками населенные пункты Харьковской области в Харьковском, Купянском и Изюмском районах. Разрушены жилые дома, есть пострадавшие. Об этом 16 сентября сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его информации, в течение суток в Купянском районе десять человек получили ранения, в том числе двое детей (12 и 13 лет). Еще одна женщина была ранена в Изюмском районе, и одна – в Харьковском.

Синегубов отметил, что минувшей ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Харькову и поселку Золочеву Богодуховского района Харьковской области.

В Золочеве около 3.30 16 сентября две ракеты оккупантов попали в асфальт недалеко от учебного заведения. В здании выбиты окна. Предварительно – без потерь.

В Слободском районе города оккупанты попали в землю возле двухэтажного жилого дома. В результате удара были повреждены коммуникации, во дворе горел автомобиль. Легкие осколочные ранения получили двое взрослых и двое детей (пяти и 17 лет). В госпитализации они не нуждались.

В Киевском районе Харькова российская ракета попала в одноэтажное здание. Предварительно, пострадавших нет.


Харьковская областная прокуратура сообщила в Telegram, что, предварительно, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области России. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.


Синегубов написал, что украинские защитники продолжают наносить огневое поражение врагу на линии столкновения. Враг несет ощутимые потери в живой силе, технике и боеприпасах.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили около 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. 

В частности, 8 сентября была освобождена Балаклея. 10 сентября украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

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