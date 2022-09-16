Синегубов: Враг массированно обстреливает недавно освобожденные населенные пункты Харьковской области

По его информации, в течение суток в Купянском районе десять человек получили ранения, в том числе двое детей (12 и 13 лет). Еще одна женщина была ранена в Изюмском районе, и одна – в Харьковском.



Синегубов отметил, что минувшей ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Харькову и поселку Золочеву Богодуховского района Харьковской области.



В Золочеве около 3.30 16 сентября две ракеты оккупантов попали в асфальт недалеко от учебного заведения. В здании выбиты окна. Предварительно – без потерь.



В Слободском районе города оккупанты попали в землю возле двухэтажного жилого дома. В результате удара были повреждены коммуникации, во дворе горел автомобиль. Легкие осколочные ранения получили двое взрослых и двое детей (пяти и 17 лет). В госпитализации они не нуждались.



В Киевском районе Харькова российская ракета попала в одноэтажное здание. Предварительно, пострадавших нет.



Харьковская областная прокуратура сообщила в Telegram, что, предварительно, оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области России. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.



Синегубов написал, что украинские защитники продолжают наносить огневое поражение врагу на линии столкновения. Враг несет ощутимые потери в живой силе, технике и боеприпасах.