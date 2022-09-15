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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 15 сентября обстреливали Харьковскую область, ранены 12 человек – Синегубов

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Синегубов рассказал об обстрелах оккупантами Харьковской области
Синегубов рассказал об обстрелах оккупантами Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

15 сентября российские оккупанты обстреливали освобожденные населенные пункты в Харьковской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Сегодня на протяжении дня враг терроризирует население освобожденных районов Харьковщины. Обстреливаются населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Есть разрушенные жилые дома и пострадавшие", – говорится в сообщении.

По словам Синегубова, в Купянском районе ранены 10 человек, в том числе двое детей 12 и 13 лет. Еще один человек ранен в Изюмском районе и один – в Харьковском.

"Пострадавшие госпитализированы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – написал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили около 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. 

В частности, 8 сентября была освобождена Балаклея. 10 сентября украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Олег Синегубов
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