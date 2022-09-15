Оккупанты 15 сентября обстреливали Харьковскую область, ранены 12 человек – Синегубов

"Сегодня на протяжении дня враг терроризирует население освобожденных районов Харьковщины. Обстреливаются населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Есть разрушенные жилые дома и пострадавшие", – говорится в сообщении.

По словам Синегубова, в Купянском районе ранены 10 человек, в том числе двое детей 12 и 13 лет. Еще один человек ранен в Изюмском районе и один – в Харьковском.

"Пострадавшие госпитализированы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – написал глава ОВА.

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