Оккупанты 15 сентября обстреливали Харьковскую область, ранены 12 человек – Синегубов

"Сегодня на протяжении дня враг терроризирует население освобожденных районов Харьковщины. Обстреливаются населенные пункты Харьковского, Купянского и Изюмского районов. Есть разрушенные жилые дома и пострадавшие", – говорится в сообщении.
По словам Синегубова, в Купянском районе ранены 10 человек, в том числе двое детей 12 и 13 лет. Еще один человек ранен в Изюмском районе и один – в Харьковском.
"Пострадавшие госпитализированы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – написал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили около 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр.
В частности, 8 сентября была освобождена Балаклея. 10 сентября украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.