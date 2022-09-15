"Нужно было пополнять запасы "храбрости". Глава Нацполиции сообщил, что в одном из райотделов Харьковской области после оккупантов нашли самогонный аппарат

Об этом 15 сентября в Facebook рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
"Полная разруха, разобраны служебные авто во дворах. А в одном из райотделов мы даже самогонный аппарат обнаружили. Видимо, "второй армии мира" нужно было пополнять запасы "храбрости". Пропаганда уже не справляется", – написал он.
По словам Клименко, оккупанты пришли в Украину "только уничтожать" – "иначе они не умеют".
"Сломанная мебель, замерзшие вещи, разбитые помещения, полный беспорядок в комнатах. Так жили российские захватчики на оккупированных территориях Харьковской области", – отметил глава Нацполиции.
Клименко сообщил, что на деоккупированных территориях региона ежедневно работают около 1 тыс. полицейских.
"Только на документирование военных преступлений действуют более 20 специализированных следственно-оперативных групп с передвижными криминалистическими лабораториями, – подчеркнул руководитель Национальной полиции. – Большая нагрузка и на наших взрывотехников, обследующих освободившиеся территории. К сожалению, четверо полицейских саперов уже получили тяжелые ранения во время разминирования".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов. Также, по данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под оккупацией остается 6% территории Харьковской области, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области.