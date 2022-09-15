"Нужно было пополнять запасы "храбрости". Глава Нацполиции сообщил, что в одном из райотделов Харьковской области после оккупантов нашли самогонный аппарат

В Нацполиции рассказали, как жили российские захватчики на оккупированных территориях Харьковской области Фото: Ігор Клименко / Facebook

Об этом 15 сентября в Facebook рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Полная разруха, разобраны служебные авто во дворах. А в одном из райотделов мы даже самогонный аппарат обнаружили. Видимо, "второй армии мира" нужно было пополнять запасы "храбрости". Пропаганда уже не справляется", – написал он.

По словам Клименко, оккупанты пришли в Украину "только уничтожать" – "иначе они не умеют".

"Сломанная мебель, замерзшие вещи, разбитые помещения, полный беспорядок в комнатах. Так жили российские захватчики на оккупированных территориях Харьковской области", – отметил глава Нацполиции.

Клименко сообщил, что на деоккупированных территориях региона ежедневно работают около 1 тыс. полицейских.

"Только на документирование военных преступлений действуют более 20 специализированных следственно-оперативных групп с передвижными криминалистическими лабораториями, – подчеркнул руководитель Национальной полиции. – Большая нагрузка и на наших взрывотехников, обследующих освободившиеся территории. К сожалению, четверо полицейских саперов уже получили тяжелые ранения во время разминирования".

Война России против Украины. Главное (обновляется)