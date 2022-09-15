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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне в Балаклее разрушили здание "Харьковгаза" и угнали весь спецтранспорт, без газа осталось 5 тысяч домов

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Оккупанты оставили без газа 5 тысяч домовладений в Балаклее
Оккупанты оставили без газа 5 тысяч домовладений в Балаклее
Фото: АТ "Харківгаз" / Facebook

В недавно освобожденном городе Балаклея Изюмского района Харьковской области российские оккупанты оставили без газоснабжения около 5 тысяч жилых домов. Украинские коммунальщики приступили к восстановлению критической инфраструктуры. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба АО "Харьковгаз" в Facebook.

Коммунальщики объясняют, что жители Балаклеи остались без газа, потому что оккупанты разрушили здание районного участка АО "Харьковгаз" и угнали почти весь специализированный автотранспорт.

Сейчас там, где позволяют условия, газовики обследуют разрушенные сети и готовятся к восстановлению газораспределительной системы.

https://www.facebook.com/kh.gaz.104.ua/posts/pfbid0UySYjFk8FbeVHwh2uNxG6UqvJhQdSdmSQfJAGxgZHmY7GJb7h36Tpnp6o3Jetrobl

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 15 сентября в Telegram, что в Изюмском районе к ремонту газовых сетей привлекли более 200 специалистов и до 30 единиц техники.

Начинаются восстановительные работы и в Чугуевском районе. Там будут работать около 100 газовиков и 20 единиц техники. В случае необходимости "Харьковгазу" готовы помочь специалисты из других областей Украины.

"Шаг за шагом делаем все возможное, чтобы вернуть на освободившиеся территории газоснабжение", – написал Синегубов.

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.

11 сентября ВСУ освободили город Изюм. 14 сентября туда приехал Зеленский. Он встретился с военными и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе.

Теги: Украина, Харьковская область, Чугуев, коммунальщики, ремонт, Балаклея, работа, инфраструктура, Олег Синегубов, российские оккупанты, восстановление, контрнаступление, россияне
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