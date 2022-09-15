Россияне в Балаклее разрушили здание "Харьковгаза" и угнали весь спецтранспорт, без газа осталось 5 тысяч домов

Коммунальщики объясняют, что жители Балаклеи остались без газа, потому что оккупанты разрушили здание районного участка АО "Харьковгаз" и угнали почти весь специализированный автотранспорт.
Сейчас там, где позволяют условия, газовики обследуют разрушенные сети и готовятся к восстановлению газораспределительной системы.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 15 сентября в Telegram, что в Изюмском районе к ремонту газовых сетей привлекли более 200 специалистов и до 30 единиц техники.
Начинаются восстановительные работы и в Чугуевском районе. Там будут работать около 100 газовиков и 20 единиц техники. В случае необходимости "Харьковгазу" готовы помочь специалисты из других областей Украины.
"Шаг за шагом делаем все возможное, чтобы вернуть на освободившиеся территории газоснабжение", – написал Синегубов.
Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации ОВА, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщал американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от российских оккупантов Балаклее.
11 сентября ВСУ освободили город Изюм. 14 сентября туда приехал Зеленский. Он встретился с военными и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе.