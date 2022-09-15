Россияне в Балаклее разрушили здание "Харьковгаза" и угнали весь спецтранспорт, без газа осталось 5 тысяч домов

Оккупанты оставили без газа 5 тысяч домовладений в Балаклее Фото: АТ "Харківгаз" / Facebook

Коммунальщики объясняют, что жители Балаклеи остались без газа, потому что оккупанты разрушили здание районного участка АО "Харьковгаз" и угнали почти весь специализированный автотранспорт.



Сейчас там, где позволяют условия, газовики обследуют разрушенные сети и готовятся к восстановлению газораспределительной системы.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 15 сентября в Telegram, что в Изюмском районе к ремонту газовых сетей привлекли более 200 специалистов и до 30 единиц техники.

Начинаются восстановительные работы и в Чугуевском районе. Там будут работать около 100 газовиков и 20 единиц техники. В случае необходимости "Харьковгазу" готовы помочь специалисты из других областей Украины.



"Шаг за шагом делаем все возможное, чтобы вернуть на освободившиеся территории газоснабжение", – написал Синегубов.