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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бежали в панике". Британская разведка проанализировала отступление российских военных в Харьковской области

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В ходе местами беспорядочного отступления оккупанты оставили много трофеев для ВСУ
В ходе местами беспорядочного отступления оккупанты оставили много трофеев для ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские силы продолжают укреплять свой контроль над недавно освобожденными населенными пунктами Харьковской области. Российские силы в основном отведены из района к западу от реки Оскол. Об этом 15 сентября в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Отступление российских сил за последнюю неделю проходило по-разному. Некоторые подразделения отошли довольно организованно, в то время как другие, по всей видимости, бежали в панике", – рассказали британские разведчики.

В сводке разведки отмечается, что ценное вооружение, брошенное отступавшими российскими войсками, включает в себя технику, остро необходимую для "артиллерийской войны", которую ведет Россия. Так, российские военные оставили как минимум одну РЛС контрбатарейной борьбы и по меньшей мере одну командно-штабную машину.

"Брошенная техника подчеркивает неорганизованный характер отступления некоторых российских подразделений, а также, вероятно, свидетельствует о нарушениях в цепочке командования", – заключают в минобороны Великобритании.

Контекст:

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 6% территории Харьковской области остается под оккупацией, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области.

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