"Бежали в панике". Британская разведка проанализировала отступление российских военных в Харьковской области

"Отступление российских сил за последнюю неделю проходило по-разному. Некоторые подразделения отошли довольно организованно, в то время как другие, по всей видимости, бежали в панике", – рассказали британские разведчики.
(2/4) The way in which Russian forces have withdrawn in the last week has varied. Some units retreated in relatively good order and under control, while others fled in apparent panic.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 15, 2022
В сводке разведки отмечается, что ценное вооружение, брошенное отступавшими российскими войсками, включает в себя технику, остро необходимую для "артиллерийской войны", которую ведет Россия. Так, российские военные оставили как минимум одну РЛС контрбатарейной борьбы и по меньшей мере одну командно-штабную машину.
"Брошенная техника подчеркивает неорганизованный характер отступления некоторых российских подразделений, а также, вероятно, свидетельствует о нарушениях в цепочке командования", – заключают в минобороны Великобритании.
(4/4) Such abandonment highlights the disorganised retreat of some Russian units and likely localised breakdowns in command and control.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 15, 2022
12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что около 6% территории Харьковской области остается под оккупацией, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области.