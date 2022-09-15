"Бежали в панике". Британская разведка проанализировала отступление российских военных в Харьковской области

В ходе местами беспорядочного отступления оккупанты оставили много трофеев для ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Отступление российских сил за последнюю неделю проходило по-разному. Некоторые подразделения отошли довольно организованно, в то время как другие, по всей видимости, бежали в панике", – рассказали британские разведчики.

(2/4) The way in which Russian forces have withdrawn in the last week has varied. Some units retreated in relatively good order and under control, while others fled in apparent panic. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 15, 2022

В сводке разведки отмечается, что ценное вооружение, брошенное отступавшими российскими войсками, включает в себя технику, остро необходимую для "артиллерийской войны", которую ведет Россия. Так, российские военные оставили как минимум одну РЛС контрбатарейной борьбы и по меньшей мере одну командно-штабную машину.

"Брошенная техника подчеркивает неорганизованный характер отступления некоторых российских подразделений, а также, вероятно, свидетельствует о нарушениях в цепочке командования", – заключают в минобороны Великобритании.