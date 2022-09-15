"Страна-террорист пытается создать гуманитарную катастрофу". В СБУ собирают доказательства обстрелов оккупантами дамбы в Кривом Роге и ТЭЦ в Харьковской области

"СБУ открыла уголовное производство по факту вражеских ракетных ударов по дамбе Карачуновского водохранилища в Днепропетровской области. Также ранее Служба безопасности начала расследование обстрела оккупантами ТЭЦ в Харьковской области. Производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – сказано в сообщении.

По словам исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка, которые приводит пресс-служба СБУ, действия россиян – "не что иное, как военное преступление".

"Страна-террорист пытается создать гуманитарную катастрофу и еще раз показывает всему миру свою истинную сущность", – заявил он.

Малюк констатирует, что, не имея возможности победить на поле боя, Россия от безысходности пускает ракеты по гражданским объектам и критической инфраструктуре.

"Враг напрасно думает, что если после обстрелов дамб украинские реки выйдут из берегов, это ему поможет. На самом же деле такие действия вызывают у украинцев лишь дополнительную ярость и упорство – и эта волна снесет только самих оккупантов", – прокомментировал Малюк удары россиян.