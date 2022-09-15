"Страна-террорист пытается создать гуманитарную катастрофу". В СБУ собирают доказательства обстрелов оккупантами дамбы в Кривом Роге и ТЭЦ в Харьковской области

"СБУ открыла уголовное производство по факту вражеских ракетных ударов по дамбе Карачуновского водохранилища в Днепропетровской области. Также ранее Служба безопасности начала расследование обстрела оккупантами ТЭЦ в Харьковской области. Производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – сказано в сообщении.
По словам исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка, которые приводит пресс-служба СБУ, действия россиян – "не что иное, как военное преступление".
"Страна-террорист пытается создать гуманитарную катастрофу и еще раз показывает всему миру свою истинную сущность", – заявил он.
Малюк констатирует, что, не имея возможности победить на поле боя, Россия от безысходности пускает ракеты по гражданским объектам и критической инфраструктуре.
"Враг напрасно думает, что если после обстрелов дамб украинские реки выйдут из берегов, это ему поможет. На самом же деле такие действия вызывают у украинцев лишь дополнительную ярость и упорство – и эта волна снесет только самих оккупантов", – прокомментировал Малюк удары россиян.
Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по Харьковской ТЭЦ-5.
Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская и Сумская.
Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.
14 сентября российские войска дважды за вечер атаковали ракетами Кривой Рог, сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил Зеленский.
В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с. В этих районах города объявлена эвакуация.
По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате по состоянию на утро 15 сентября в городе подтоплены 112 частных домов и дворов.