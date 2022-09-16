Оккупанты в Харькове обстреляли двор жилого дома, ранены двое взрослых и двое детей

По его информации, в Слободском районе города оккупанты попали в землю возле двухэтажного жилого дома. В результате удара были повреждены коммуникации, во дворе горел автомобиль. Легкие осколочные ранения получили двое взрослых и двое детей (пяти и 17 лет). В госпитализации они не нуждались.



В Киевском районе Харькова российская ракета попала в одноэтажное здание. Предварительно, пострадавших нет.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов. Также по данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под оккупацией остается 6% территории Харьковской области, тогда как до контрнаступления украинских военных было оккупировано 32% области.