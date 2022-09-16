Российские оккупанты за сутки нанесли 11 ракетных и 15 авиационных ударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

От авиационных и ракетных ударов и применения врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Также, по данным Генштаба, противник совершил 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии.

"От авиационных и ракетных ударов и применения врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянска, Северска, Нью-Йорка, Марьинки, Гуляйполя, Мирного и Великого Артаково", – говорится в сообщении.

Помимо этого, оккупанты обстреливают позиции украинских военных вдоль линии столкновения, пытаются принимать меры по перегруппировке войск на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

В Генштабе подчеркнули, что сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов противника по всей территории Украины.

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