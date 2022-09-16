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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за сутки нанесли 11 ракетных и 15 авиационных ударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

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От авиационных и ракетных ударов и применения врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов
От авиационных и ракетных ударов и применения врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 11 ракетных и 15 авиационных ударов по территории Украины. Об этом 16 сентября в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Также, по данным Генштаба, противник совершил 96 обстрелов из систем реактивной артиллерии.

"От авиационных и ракетных ударов и применения врагом РСЗО за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. В частности, Константиновки, Дружковки, Купянска, Северска, Нью-Йорка, Марьинки, Гуляйполя, Мирного и Великого Артаково", – говорится в сообщении.

Помимо этого, оккупанты обстреливают позиции украинских военных вдоль линии столкновения, пытаются принимать меры по перегруппировке войск на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку.

В Генштабе подчеркнули, что сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов противника по всей территории Украины.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара высокоточными ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

Сокращение количества запусков оккупантами современных ракет и переход к использованию менее точных – из "советских" запасов – в ГУР МО, британской разведке и Воздушных силах ВСУ отмечают с июня.

30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

В июле в ГУР Минобороны заявляли, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала 55–60% довоенных запасов своих высокоточных ракет.

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, РСЗО, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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