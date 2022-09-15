Оккупанты во второй раз за день ракетами обстреляли Кривой Рог, два пролета в районе гидротехнических сооружений – Вилкул

Вилкул призвал жителей Кривого Рога не снимать и не выкладывать в соцсети последствия ракетного удара оккупантов Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Об этом в Telegram сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два пролета в районе гидротехнических сооружений", – написал он.

Российские войска обстреляли крылатой ракетой Кривой Рог также около 13.00, сообщал Вилкул. По его словам, пострадало промышленное предприятие.

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