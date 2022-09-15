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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты во второй раз за день ракетами обстреляли Кривой Рог, два пролета в районе гидротехнических сооружений – Вилкул

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Вилкул призвал жителей Кривого Рога не снимать и не выкладывать в соцсети последствия ракетного удара оккупантов
Вилкул призвал жителей Кривого Рога не снимать и не выкладывать в соцсети последствия ракетного удара оккупантов
Фото: Олександр Вілкул / Facebook

Российские оккупационные войска второй раз за сутки 15 сентября нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два пролета в районе гидротехнических сооружений", – написал он.

Российские войска обстреляли крылатой ракетой Кривой Рог также около 13.00, сообщал Вилкул. По его словам, пострадало промышленное предприятие.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.

В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с. В этих районах города была объявлена эвакуация.

По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате в городе были подтоплены 112 частных домов и дворов.

В ГСЧС сообщили 15 сентября, что уровень воды в реке Ингулец в районе Кривого Рога упал на 0,5 м и в последующие часы будет падать.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины, ракета, российские оккупанты
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