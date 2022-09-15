Оккупанты во второй раз за день ракетами обстреляли Кривой Рог, два пролета в районе гидротехнических сооружений – Вилкул

Об этом в Telegram сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Снова два пролета в районе гидротехнических сооружений", – написал он.
Российские войска обстреляли крылатой ракетой Кривой Рог также около 13.00, сообщал Вилкул. По его словам, пострадало промышленное предприятие.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.
В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с. В этих районах города была объявлена эвакуация.
По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате в городе были подтоплены 112 частных домов и дворов.
В ГСЧС сообщили 15 сентября, что уровень воды в реке Ингулец в районе Кривого Рога упал на 0,5 м и в последующие часы будет падать.