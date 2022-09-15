Россияне нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу, пострадало промышленное предприятие – Вилкул

Он попросил жителей оставаться в укрытиях и не публиковать фото и видео прилета.
Позже Вилкул уточнил, что город был атакован крылатой ракетой. По его словам, пострадало промышленное предприятие.
"Разрушения серьезные, подробные последствия уточняются. Предварительно – без потерь", – сообщил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с. В этих районах города объявлена эвакуация.
По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате по состоянию на утро 15 сентября в городе подтоплены 112 частных домов и дворов.