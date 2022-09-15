Россияне нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу, пострадало промышленное предприятие – Вилкул

Он попросил жителей оставаться в укрытиях и не публиковать фото и видео прилета.

Позже Вилкул уточнил, что город был атакован крылатой ракетой. По его словам, пострадало промышленное предприятие.

"Разрушения серьезные, подробные последствия уточняются. Предварительно – без потерь", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с. В этих районах города объявлена эвакуация.

По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате по состоянию на утро 15 сентября в городе подтоплены 112 частных домов и дворов.