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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли новый ракетный удар по Кривому Рогу, пострадало промышленное предприятие – Вилкул

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В результате атаки по Кривому Рогу пострадало промышленное предприятие
В результате атаки по Кривому Рогу пострадало промышленное предприятие
Фото: wikipedia.org

Российская армия днем 15 сентября нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. Об этом написал в Facebook глава криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул.

Он попросил жителей оставаться в укрытиях и не публиковать фото и видео прилета.

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/pfbid02p4wRQpLFjf77hc7FQHJwr9YxJftWdkyXXUXRwux3cggzNg71pCRrRPXENAPorjwpl

Позже Вилкул уточнил, что город был атакован крылатой ракетой. По его словам, пострадало промышленное предприятие.

"Разрушения серьезные, подробные последствия уточняются. Предварительно – без потерь", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/pfbid0Q6odAHDBx72Ce34bUakUcVnYiQwF8N1VL8mBV4rHTgCCjVV6BiXsebcR13CxbKkml

Контекст:

РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдается утечка воды 100 м³/с. В этих районах города объявлена эвакуация.

По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате по состоянию на утро 15 сентября в городе подтоплены 112 частных домов и дворов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Александр Вилкул, Кривой Рог, война, Днепропетровская область, война России против Украины, ракеты
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