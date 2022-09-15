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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уровень воды в реке Ингулец в районе Кривого Рога упал на 0,5 м и в последующие часы будет падать – ГСЧС

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В Кривом Роге из 30 улиц в зоне риска подтопления эвакуировали несколько сотен человек, отметил Вилкул
В Кривом Роге из 30 улиц в зоне риска подтопления эвакуировали несколько сотен человек, отметил Вилкул
Фото: ТРК "Рудана" Кривой Рог / Facebook

Уровень воды в реке Ингулец после ракетного удара оккупантов 14 сентября по гидротехническому сооружению в Кривом Роге Днепропетровской области стремительно падает.

Об этом 15 сентября на совместном брифинге с руководителем Криворожской военной администрации Александром Вилкулом сообщил глава ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook ТРК "Рудана".

"Вода прибывала каждый час на 40 см и достигла 2 м в некоторых местах. Сейчас уровень воды упал на 50 см и в последующие часы он будет падать, ведь воды в русло реки Ингулец поступает гораздо меньше, – сказал Кульбач.

По его словам, вода еще останется в погребах и частных дворах, ее нужно будет откачивать при помощи мотопомп.

Как отметил Вилкул, из 30 улиц в зоне риска подтопления эвакуировали несколько сотен человек.

Глава Криворожской военной администрации рассказал, что после того, как из-за ракетного удара началась неконтролируемая утечка воды, в городе срочно совершили два подрыва дамбы внизу по течению Ингульца, чтобы расширить пропускную возможность реки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/tvrudana/videos/471803551497212/

Контекст:

РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.

В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдалась утечка воды 100 м³/с. В этих районах города была объявлена эвакуация.

По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате в городе были подтоплены 112 частных домов и дворов.

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, ГСЧС, Днепропетровская область, эвакуация, обстрелы, война России против Украины, ракеты, брифинг
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