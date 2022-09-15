Уровень воды в реке Ингулец в районе Кривого Рога упал на 0,5 м и в последующие часы будет падать – ГСЧС

Об этом 15 сентября на совместном брифинге с руководителем Криворожской военной администрации Александром Вилкулом сообщил глава ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook ТРК "Рудана".
"Вода прибывала каждый час на 40 см и достигла 2 м в некоторых местах. Сейчас уровень воды упал на 50 см и в последующие часы он будет падать, ведь воды в русло реки Ингулец поступает гораздо меньше, – сказал Кульбач.
По его словам, вода еще останется в погребах и частных дворах, ее нужно будет откачивать при помощи мотопомп.
Как отметил Вилкул, из 30 улиц в зоне риска подтопления эвакуировали несколько сотен человек.
Глава Криворожской военной администрации рассказал, что после того, как из-за ракетного удара началась неконтролируемая утечка воды, в городе срочно совершили два подрыва дамбы внизу по течению Ингульца, чтобы расширить пропускную возможность реки.
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РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.
В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдалась утечка воды 100 м³/с. В этих районах города была объявлена эвакуация.
По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате в городе были подтоплены 112 частных домов и дворов.