Уровень воды в реке Ингулец в районе Кривого Рога упал на 0,5 м и в последующие часы будет падать – ГСЧС

В Кривом Роге из 30 улиц в зоне риска подтопления эвакуировали несколько сотен человек, отметил Вилкул Фото: ТРК "Рудана" Кривой Рог / Facebook

Об этом 15 сентября на совместном брифинге с руководителем Криворожской военной администрации Александром Вилкулом сообщил глава ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook ТРК "Рудана".

"Вода прибывала каждый час на 40 см и достигла 2 м в некоторых местах. Сейчас уровень воды упал на 50 см и в последующие часы он будет падать, ведь воды в русло реки Ингулец поступает гораздо меньше, – сказал Кульбач.

По его словам, вода еще останется в погребах и частных дворах, ее нужно будет откачивать при помощи мотопомп.

Как отметил Вилкул, из 30 улиц в зоне риска подтопления эвакуировали несколько сотен человек.

Глава Криворожской военной администрации рассказал, что после того, как из-за ракетного удара началась неконтролируемая утечка воды, в городе срочно совершили два подрыва дамбы внизу по течению Ингульца, чтобы расширить пропускную возможность реки.

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