Российские войска из артиллерии и РСЗО обстреляли две общины в Криворожском районе

Об этом в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.
"Повреждены три дома. Потерпевших нет", – написал он.
Кроме того, россияне из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" вечером обстреляли Апостоловскую общину, добавил Лукашук.
Мэр Апостолово Андрей Оса отметил в Facebook, что во время вечернего обстрела пригородной территории оккупанты использовали кассетные боеприпасы.
"Никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет", – указал он.
По словам Осы, днем также были зафиксированы обстрелы приграничных территорий одного из сельских населенных пунктов общины, обошлось без разрушений и пострадавших.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Его практически ежедневно обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты.