Российские войска из артиллерии и РСЗО обстреляли две общины в Криворожском районе

Об этом в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

"Повреждены три дома. Потерпевших нет", – написал он.

Кроме того, россияне из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" вечером обстреляли Апостоловскую общину, добавил Лукашук.

Мэр Апостолово Андрей Оса отметил в Facebook, что во время вечернего обстрела пригородной территории оккупанты использовали кассетные боеприпасы.

"Никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет", – указал он.

По словам Осы, днем также были зафиксированы обстрелы приграничных территорий одного из сельских населенных пунктов общины, обошлось без разрушений и пострадавших.

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