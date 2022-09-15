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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска из артиллерии и РСЗО обстреляли две общины в Криворожском районе

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Оккупанты 15 сентября дважды обстреляли территорию Апостоловской общины, рассказал Оса
Оккупанты 15 сентября дважды обстреляли территорию Апостоловской общины, рассказал Оса
Фото: Андрій Оса / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 15 сентября из ствольной артиллерии обстреляли Великую Костромку в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

"Повреждены три дома. Потерпевших нет", – написал он.

Кроме того, россияне из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" вечером обстреляли Апостоловскую общину, добавил Лукашук.

https://www.facebook.com/nbankr/posts/pfbid02d4w8W4oz3PpkPbqhxvUZLz7YXenZ9pSYoR7WhQuZxVVGoM7FiWqmUbybkP1hjef9l

Мэр Апостолово Андрей Оса отметил в Facebook, что во время вечернего обстрела пригородной территории оккупанты использовали кассетные боеприпасы.

"Никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет", – указал он.

По словам Осы, днем также были зафиксированы обстрелы приграничных территорий одного из сельских населенных пунктов общины, обошлось без разрушений и пострадавших.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0gEdHrBB4zUwFVJdgaQwcJZsHQE8U5C1LPS2Re7YpNHzKjSFzK1XLMKdppoc85Kqul&id=100056511580959

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Его практически ежедневно обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, артиллерия, РСЗО Ураган, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, облсовет, разрушения, Апостолово, мэр, российские оккупанты
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