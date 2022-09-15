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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – Днепропетровская ОВА

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Оккупанты намеренно терроризируют Кривой Рог бесконечными атаками, отметил Резниченко
Оккупанты намеренно терроризируют Кривой Рог бесконечными атаками, отметил Резниченко
Скриншот: Служба безпеки України / Facebook (последствия обстрела оккупантов 14 сентября)

Российские оккупанты днем 15 сентября снова атаковали ракетами гидротехнические сооружения в Кривом Роге.

Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"У нас в который раз "прилеты" в Кривом Роге. Россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям. Предварительно люди не пострадали. На месте ударов работают спасатели и аварийные службы", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, враг "намеренно терроризирует бесконечными атаками".

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid0zM1VfSDS3pzsACAxFKjS7qL4MZuzX8oZnTuydfs77Acczbx24ZUc3fRp2Pt2jeApl

Об очередном ударе оккупантов по району гидротехнических сооружений Кривого Рога и втором за сутки 15 сентября информировал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Он отметил, что всего было два пролета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.

Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.

В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдалась утечка воды 100 м³/с. В этих районах города была объявлена эвакуация.

По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате в городе были подтоплены 112 частных домов и дворов.

В ГСЧС сообщили 15 сентября, что уровень воды в реке Ингулец в районе Кривого Рога упал на 0,5 м и в последующие часы будет падать.

Теги: Россия, Украина, терроризм, Кривой Рог, Днепропетровская область, спасатели, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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