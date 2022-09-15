Россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"У нас в который раз "прилеты" в Кривом Роге. Россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям. Предварительно люди не пострадали. На месте ударов работают спасатели и аварийные службы", – написал руководитель ОВА.

По словам Резниченко, враг "намеренно терроризирует бесконечными атаками".

Об очередном ударе оккупантов по району гидротехнических сооружений Кривого Рога и втором за сутки 15 сентября информировал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Он отметил, что всего было два пролета.

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