Россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – Днепропетровская ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"У нас в который раз "прилеты" в Кривом Роге. Россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям. Предварительно люди не пострадали. На месте ударов работают спасатели и аварийные службы", – написал руководитель ОВА.
По словам Резниченко, враг "намеренно терроризирует бесконечными атаками".
Об очередном ударе оккупантов по району гидротехнических сооружений Кривого Рога и втором за сутки 15 сентября информировал глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул. Он отметил, что всего было два пролета.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ 14 сентября дважды за вечер атаковала ракетами Кривой Рог, сообщил Вилкул. После этого несколько районов Кривого Рога остались без воды.
Ракетный удар РФ по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге – это попытка затопить город, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам Вилкула, оккупанты выпустили шесть ракет по дамбе Карачуновского водохранилища.
В Офисе президента предупредили о риске подтопления домов в частном секторе Ингулецкого и Центрально-Городского районов – на месте удара наблюдалась утечка воды 100 м³/с. В этих районах города была объявлена эвакуация.
По данным Днепропетровской ОВА, по Кривому Рогу россияне ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер". В результате в городе были подтоплены 112 частных домов и дворов.
В ГСЧС сообщили 15 сентября, что уровень воды в реке Ингулец в районе Кривого Рога упал на 0,5 м и в последующие часы будет падать.