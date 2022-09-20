Оккупанты объявили о фейковом "референдуме" на оккупированной территории Запорожской области 23–27 сентября

В агентстве сообщили, что "референдум" назначен на 23–27 сентября.
Пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило, что на "референдум" будет вынесен вопрос о "выходе из состава Украины, образовании самостоятельного государства и его вхождении в состав России".
19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с воззванием "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России. Оба главаря уже поддержали эту идею, а Пушилин заявил, что "Донбасс возвращается домой", сообщило издание боевиков ДАН.
20 сентября коллаборационные "власти" Херсонской области приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России.
Коллаборанты хотят провести "референдумы" одновременно в четырех частично оккупированных областях Украины – с 23-го по 27 сентября.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
В Белом доме 19 июля заявили, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины подчеркнули, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он сказал, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.