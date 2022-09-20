Кулеба о "референдумах": Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет освобождать их, что бы там ни говорили в России

Кулеба заявил, что Россия в любом случае остается страной-агрессором, состоятся на оккупированных территориях Украины "референдумы" или нет Фото: mfa.gov.ua

"Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", – написал он.

Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 20, 2022

20 сентября оккупационные "власти", назначенные российскими захватчиками в Донецкой, Луганской и Херсонской областях Украины, объявили о проведении псевдореферендумов о "присоединении" к РФ в период с 23-го по 27 сентября. По данным источников издания "Медуза", близких к администрации президента РФ, на временно оккупированных территориях Запорожской области незаконный "референдум" проведут в эти же сроки.

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" приняли воззвания к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно, в которых просят "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

20 сентября так называемые власти Херсонской области приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России, сообщил Сальдо.

20 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прошел "народный съезд", на котором председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к "главе администрации" Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести "референдум" о "присоединении" к России, сообщил Рогов в Telegram.



Формально о "решении" провести "референдум" в Запорожской области местные оккупационные "власти" на момент публикации новости не объявили.