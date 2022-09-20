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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о "референдумах": Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет освобождать их, что бы там ни говорили в России

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Кулеба заявил, что Россия в любом случае остается страной-агрессором, состоятся на оккупированных территориях Украины "референдумы" или нет
Кулеба заявил, что Россия в любом случае остается страной-агрессором, состоятся на оккупированных территориях Украины "референдумы" или нет
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 сентября в Twitter заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

"Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России", – написал он.

20 сентября оккупационные "власти", назначенные российскими захватчиками в Донецкой, Луганской и Херсонской областях Украины, объявили о проведении псевдореферендумов о "присоединении" к РФ в период с 23-го по 27 сентября. По данным источников издания "Медуза", близких к администрации президента РФ, на временно оккупированных территориях Запорожской области незаконный "референдум" проведут в эти же сроки.

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" приняли воззвания к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно, в которых просят "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

20 сентября так называемые власти Херсонской области приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России, сообщил Сальдо.

20 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прошел "народный съезд", на котором председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к "главе администрации" Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести "референдум" о "присоединении" к России, сообщил Рогов в Telegram.

Формально о "решении" провести "референдум" в Запорожской области местные оккупационные "власти" на момент публикации новости не объявили.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявили, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины подчеркнули, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он сказал, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

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